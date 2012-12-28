Павел Путилин вернулся в областной Совет депутатов

Он получил освободившийся мандат сенатора Евгения Саввина.

Бывший спикер областного Совета Павел Путилин получил мандат депутата, освободившийся после избрания Евгения Саввина членом Совета Федерации. Соответствующее постановление выпустил региональный избирком. И Путилин, и Саввин входили в список «Единой России» на выборах в областной Совет.Сегодня комитет по госустройству и местному самоуправлению облсовета проголосовал за включение кандидатуры Павла Путилина в состав фракции «Единая Россия». Он вошёл в комитет по законодательству и правовым вопросам.Павел Путилин работал в областном Совете шесть созывов, а с 2005 по 2021 год его возглавлял. Сейчас Путилин — генеральный директор Союза строителей Липецкой области.