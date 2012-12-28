Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей
Общество
762
сегодня, 14:30
7
Павел Путилин вернулся в областной Совет депутатов
Он получил освободившийся мандат сенатора Евгения Саввина.
Сегодня комитет по госустройству и местному самоуправлению облсовета проголосовал за включение кандидатуры Павла Путилина в состав фракции «Единая Россия». Он вошёл в комитет по законодательству и правовым вопросам.
Павел Путилин работал в областном Совете шесть созывов, а с 2005 по 2021 год его возглавлял. Сейчас Путилин — генеральный директор Союза строителей Липецкой области.
42
0
25
2
3
Комментарии (7)