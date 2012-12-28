В Липецке ввели выплату в 1,1 млн рублей рекрутерам контрактников для участия в СВО

Силовики и чиновники не имеют права на эту выплату.

На сессии Липецкого горсовета сегодня вице-мэр Роман Жураев сообщил о введении муниципальной выплаты за привлечение граждан России, иностранцев и лиц без гражданства к службе в армии в зоне проведения СВО. Сумма единовременной муниципальной выплаты таким рекрутерам составит 1,1 млн рублей (средства мэрия будет получать из областного бюджета). Срок действия акции — год, до октября 2027-го.Выплату смогут получить липчане в возрасте от 18 лет. Права на вознаграждение не будут иметь военнослужащие, силовики, сотрудники МЧС, работники прокуратуры, муниципальные и федеральные чиновники.Депутаты единогласно проголосовали за введение такой выплаты.