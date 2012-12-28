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Общество
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сегодня, 11:47
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В Липецке ввели выплату в 1,1 млн рублей рекрутерам контрактников для участия в СВО
Силовики и чиновники не имеют права на эту выплату.
Выплату смогут получить липчане в возрасте от 18 лет. Права на вознаграждение не будут иметь военнослужащие, силовики, сотрудники МЧС, работники прокуратуры, муниципальные и федеральные чиновники.
Депутаты единогласно проголосовали за введение такой выплаты.
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