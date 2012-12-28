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сегодня, 11:47
8

В Липецке ввели выплату в 1,1 млн рублей рекрутерам контрактников для участия в СВО

Силовики и чиновники не имеют права на эту выплату.

На сессии Липецкого горсовета сегодня вице-мэр Роман Жураев сообщил о введении муниципальной выплаты за привлечение граждан России, иностранцев и лиц без гражданства к службе в армии в зоне проведения СВО. Сумма единовременной муниципальной выплаты таким рекрутерам составит 1,1 млн рублей (средства мэрия будет получать из областного бюджета). Срок действия акции — год, до октября 2027-го.

Выплату смогут получить липчане в возрасте от 18 лет. Права на вознаграждение не будут иметь военнослужащие, силовики, сотрудники МЧС, работники прокуратуры, муниципальные и федеральные чиновники.

Депутаты единогласно проголосовали за введение такой выплаты. 
СВО
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Я
16 минут назад
Рекрутер это менеджер по подбору персонала. Может быть имели ввиду рекрут это новобранец . Неграмотность она такая
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Animal planet.
19 минут назад
Что то я не пойму,это из разряда приведи друга и получишь за это выплату? Мда уж.
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Липчанин
11 минут назад
Ну а что вы хотели? такова сегодняшняя жизнь.
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яяя
36 минут назад
Очередное невежество. Путают значения слов рекрут и рекрутер. Если не знаете, то и не нужно использовать. Очень много синонимов
Ответить
не понятно
19 минут назад
Кто путает? В каком месте напутали? Поясните, пжлста. А то может это вы чего-то не поняли.. :)
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Житель
54 минуты назад
"...средства будет получать мэрия из областного бюджета..." , а права на вознаграждение чиновники не имеют. Зачем тогда мэрия будет получать эти средства? Пусть из областного бюджета их сразу отдадут минуя мэрии тем людям, кому положено.
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Горожанка
55 минут назад
Выплату ввели, условия получения где опубликованы?
Ответить
...
58 минут назад
А кто такие рекрутеры. и кто сможет ими быть?
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