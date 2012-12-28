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сегодня, 09:03
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Три девушки перевернулись на автомобиле в Лебедянском округе. Одна из них погибла

За сутки на дорогах области получили травмы ещё два человека.

18-летняя девушка погибла 29 октября во время дорожной аварии в Лебедянском округе. По данным Госавтоинспекции, девушка была пассажиром автомобиля «Хендай», которым управляла её ровесница. Машина перевернулась, девушка-водитель и 17-летняя пассажирка машины выжили — они госпитализированы.

Подобная авария произошла вчера в Липецком округе на дороге Новодмитриевка — Соловьёвка: 23-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, и машина перевернулась. Госпитализированы две его пассажирки 16 и 14 лет.

В Липецке на дороге Липецк — Грязи столкнулись автомобили «Рено» под управлением 46-летнего водителя и «Лада Икс Рэй» с 49-летним мужчиной за рулём. Водитель «Рено» госпитализирован.


29 октября автоинспекторы зарегистрировали ещё 18 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
авария
ДТП
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Высший разум
10 минут назад
Таблеточку выпей
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Gtr
53 минуты назад
Снега нет уже все побились... Медецина тут бессильна....
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