В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Происшествия
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сегодня, 09:03
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Три девушки перевернулись на автомобиле в Лебедянском округе. Одна из них погибла
За сутки на дорогах области получили травмы ещё два человека.
Подобная авария произошла вчера в Липецком округе на дороге Новодмитриевка — Соловьёвка: 23-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, и машина перевернулась. Госпитализированы две его пассажирки 16 и 14 лет.
В Липецке на дороге Липецк — Грязи столкнулись автомобили «Рено» под управлением 46-летнего водителя и «Лада Икс Рэй» с 49-летним мужчиной за рулём. Водитель «Рено» госпитализирован.
29 октября автоинспекторы зарегистрировали ещё 18 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
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