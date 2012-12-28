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сегодня, 19:19
3

В Липецке побит температурный рекорд 89-летней давности

Воздух в городе прогрелся до +23,4 градуса.

12 октября в Липецке установлен новый температурный рекорд для этого дня. Воздух в городе прогрелся до +23,4 градуса. Как уточнили в Липецком областном центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд 12 октября оказался перекрыт на 0,8 градуса — в 1935 году синоптики зафиксировали 22,6 градуса.

Среднесуточная температура сегодняшнего дня составила 13,5 градуса — такая тёплая погода осенью характерна для второй декады сентября, а если сравнивать с весенней погодой, то для первой декады мая. Для начала же октября более привычны среднесуточные температуры около 7 градусов.

Впрочем, по прогнозам синоптиков, дневные температуры октября от 20 градусов и выше продержатся в Липецке недолго — завтра воздух может прогреться до +21, но уже со среды начнёт холодать.

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Комментарии (3)

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Сначала новые
Житель
15 минут назад
Холодно, скорее отопление давайте. Хочу в квартире +35
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Буквоед
сегодня, 19:48
Вы все еще ждете включения отопления?Потом не жалуйтесь на цифры в квитанциях!
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Погода супер
сегодня, 19:44
Всегда бы так!
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