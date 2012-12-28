В Липецке побит температурный рекорд 89-летней давности

Воздух в городе прогрелся до +23,4 градуса.



12 октября в Липецке установлен новый температурный рекорд для этого дня. Воздух в городе прогрелся до +23,4 градуса. Как уточнили в Липецком областном центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд 12 октября оказался перекрыт на 0,8 градуса — в 1935 году синоптики зафиксировали 22,6 градуса.Среднесуточная температура сегодняшнего дня составила 13,5 градуса — такая тёплая погода осенью характерна для второй декады сентября, а если сравнивать с весенней погодой, то для первой декады мая. Для начала же октября более привычны среднесуточные температуры около 7 градусов.Впрочем, по прогнозам синоптиков, дневные температуры октября от 20 градусов и выше продержатся в Липецке недолго — завтра воздух может прогреться до +21, но уже со среды начнёт холодать.