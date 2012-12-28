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Погода в Липецке
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сегодня, 19:19
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В Липецке побит температурный рекорд 89-летней давности
Воздух в городе прогрелся до +23,4 градуса.
Среднесуточная температура сегодняшнего дня составила 13,5 градуса — такая тёплая погода осенью характерна для второй декады сентября, а если сравнивать с весенней погодой, то для первой декады мая. Для начала же октября более привычны среднесуточные температуры около 7 градусов.
Впрочем, по прогнозам синоптиков, дневные температуры октября от 20 градусов и выше продержатся в Липецке недолго — завтра воздух может прогреться до +21, но уже со среды начнёт холодать.
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