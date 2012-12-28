В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Происшествия
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сегодня, 12:20
Опасность с неба миновала
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