«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
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Здоровье
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сегодня, 14:20
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Пострадавшего от атаки БПЛА 25-летнего липчанина спасали 12 медиков
Сам раненый почти ничего не помнит о происшествии.
Изначально он поступил на «скорой» в БСМП. Работники скорой помощи предположили ранение лёгкого, но в больнице оказалось — у Ивана пробито сердце. Такая травма могла привести к смерти.
Около двух часов ночи хирурги областной больницы были экстренно вызваны из дома и вовремя провели Ивану операцию.
«Молодой мужчина с проникающим ранением в сердце поступил глубокой ночью. В течение четырёх часов мужчину спасали сразу 12 сотрудников областной клинической больницы. В кратчайшее время была развёрнута операционная кардиохирургии, собрана бригада специалистов: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальный хирург, операционные сёстры, анестезистки. Больному выполнена успешная операция по извлечению поражающего элемента. Операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения», — рассказала Лилия Самошина.
Напомним, мужчину ранило при падении беспилотника на дом в спальном районе Липецка. Во время атаки он вышел на балкон, и тут произошел взрыв. Больше сам Иван ничего не помнит.
Сейчас Иван в сознании, он находится в палате кардиореанимации. Начат этап ранней послеоперационной реабилитации. Мужчина разговаривает, начал самостоятельно есть. Динамика положительная.
На фото — часть бригады врачей и среднего персонала, участвовавшего в спасении пациента: кардиохирурги Антон Вислобоков, Василий Бельский, руководитель центра анестезиологии-реанимации д.м.н. Георгий Плотников, анестезиолог-реаниматолог Олег Букреев, кардиохирург Магомед Раджабов Наврузович и операционные сёстры
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