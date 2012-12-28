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сегодня, 14:20
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Пострадавшего от атаки БПЛА 25-летнего липчанина спасали 12 медиков

Сам раненый почти ничего не помнит о происшествии.  

Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина и правительство региона рассказали подробности спасения  раненого при атаке БПЛА 22 октября 25-летнего Ивана.

Изначально он поступил на «скорой» в БСМП. Работники скорой помощи предположили ранение лёгкого, но в больнице оказалось — у Ивана пробито сердце. Такая травма могла привести к смерти. 

Около двух часов ночи хирурги областной больницы были экстренно вызваны из дома и вовремя провели Ивану операцию. 

«Молодой мужчина с проникающим ранением в сердце поступил глубокой ночью. В течение четырёх часов мужчину спасали сразу 12 сотрудников областной клинической больницы. В кратчайшее время была развёрнута операционная кардиохирургии, собрана бригада специалистов: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальный хирург, операционные сёстры, анестезистки. Больному выполнена успешная операция по извлечению поражающего элемента. Операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения», — рассказала Лилия Самошина.

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Напомним, мужчину ранило при падении беспилотника на дом в спальном районе Липецка. Во время атаки он вышел на балкон, и тут произошел взрыв. Больше сам Иван ничего не помнит. 

Сейчас Иван в сознании, он находится в палате кардиореанимации. Начат этап ранней послеоперационной реабилитации. Мужчина разговаривает, начал самостоятельно есть. Динамика положительная.

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На фото — часть бригады врачей и среднего персонала, участвовавшего в спасении пациента: кардиохирурги Антон Вислобоков, Василий Бельский, руководитель центра анестезиологии-реанимации д.м.н. Георгий Плотников, анестезиолог-реаниматолог Олег Букреев, кардиохирург Магомед Раджабов Наврузович и операционные сёстры
БПЛА
атака беспилотников
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Комментарии (15)

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Как гость
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Гость
37 секунд назад
Самая лучшая профессия врач всем врачам фельдшерам скорой низкий поклон
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Липчанин
2 минуты назад
Дай бог здоровья раненому и врачам!
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26-й
11 минут назад
Очень радует, что есть такие специалисты в наших больницах!!! Низкий вам поклон, личных достижений, в вашей работе и здоровья!!! Парню - скорейшего выздоровления!!!
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Гостья
21 минуту назад
Повезло парню. В рубашке родился. Врачи - молодцы. Спасибо всем медикам - врачам и медсестрам, что спасли. Да хранит вас Господь.
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Человек
28 минут назад
Низкий поклон докторам, на таких людях с большим и добрым сердцем всё держится!!!
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Любовь
35 минут назад
Надо знать наших героев медиков. Низкий им поклон!
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Елена
37 минут назад
Низкий поклон нашим врачам, оперирующим экстренно и выходящим по звонку на работу для спасения жизней. Невероятная история, скорейшего выздоровления и полного восстановления пострадавшему!
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Ирина
38 минут назад
Низкий поклон вам!
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Ель Сибирская
39 минут назад
Врачам спасибо, спасли человека от смерти.
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Гость
40 минут назад
Здоровья Вам, Вашим семьям!!!!!!
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