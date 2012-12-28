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сегодня, 11:33
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1 октября в Липецке вырастут коммунальные тарифы — в среднем на 12,8%

Расходы на коммуналку хотели поднять еще 1 июля, но перенесли на осень.

В последние годы индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги проводили с 1 июля. Но в этом году все изменилось: 1 января «коммуналка» выросла из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость, а традиционное июльское повышение федеральное правительство перенесло на 1 октября. Через неделю в Липецкой области в среднем тарифы вырастут на 12,8% — больше, чем у всех наших соседей по Центральному Черноземью за исключением Тамбовской области, где тарифы подскочат сразу на 17,5%.

Профильное региональное министерство уже посчитало, на сколько увеличатся платежи липчан. Ведомство не опубликовало лишь цену на газ, ожидая разъяснений от ФАС. Пока же известно, что оптовая цена на природный газ с 1 октября вырастет на 9,6%, а тариф на его транспортировку по распределительным сетям — еще на 11,6%.

Кубометр холодной воды от «РВК-Липецк» подорожает для горожан с нынешних 40 рублей 80 копеек до 47 рублей 40 копеек. Водоотведение станет дороже за тот же объем на 5 рублей 45 копеек, поднявшись в цене с 36 рублей 14 копеек до 41 рубля 59 копеек.

Самый осязаемый коммунальный платеж жильцов многоквартирных домов — за отопление. 1 Гкал тепловой энергии вырастет в цене с 3 100 рублей 36 копеек до 3 591 рубля 20 копеек, теплоносителя — с 77 рублей 47 копеек за кубометр до 90 рублей 13 копеек. Отсюда рассчитываются цены на горячую воду для потребителей, запитанных по закрытой и открытой схемах.

Вывоз мусора с нынешних 712 рублей за кубометр подорожает до 738 рублей 20 копеек. Эту цифру нужно умножить на норматив, который для жителей частных домов составляет 2,7 кубометра в год, а для жителей многоквартирных домов — 2,04 кубометра, а потом разделить на 12, чтобы получить месячный платеж.

Цена электроэнергии вырастет более чем на 11%. По первому диапазону потребления, до 1 635 кВт*ч в месяц, одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами поднимется до 6 рублей 42 копейки за кВт*ч с нынешних 5 рублей 77 копеек. Соответственно, для собственников квартир с электроплитами или электроотопительными приборами, жителей СНТ и сельской местности по первому диапазону потребления тариф составит 4 рубля 49 копеек вместо нынешних 4 рублей 4 копеек.

Кстати, в региональном министерстве энергетики и тарифов пока не знают, отразится ли на тарифах для населения инициатива ФАС учитывать при их формировании затраты электросетевых организаций на обеспечение безопасности объектов и персонала. Законопроект предусматривает принимать в расчет издержки на восстановление поврежденной от внешних воздействий электросетевой инфраструктуры. Помимо этого, ФАС намерена включить в тарифы фактические расходы компаний на указанные цели за 2022–2025 годы.
тарифы
ЖКХ
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Комментарии (42)

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Сначала новые
Дед
3 минуты назад
Переходим на трехразовое питание , понедельник среда пятница !
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Дед
5 минут назад
Поздравляю !
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Да
7 минут назад
Уж, газо-нефтяная страна, а своих обдирают по полной. На 100%зря не увеличили, а можть надо?????? Богатеям наплевать на это, у них набиты карманы и они не поймут никогда простой народ, но жить стало труднее, а помрем мы все и Богатеи и бедные.
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местный
13 минут назад
Проезд опять поднимут сразу на 4 рубля
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Лиза
17 минут назад
О повышении квартплаты с октября было известно ещё задолго до выборов как и результат самих выборов, так что не удивили.
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Молодец
4 минуты назад
Сразу в точку
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А
10 минут назад
Удивило. Вродее голосовали не так
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Липчанка
21 минуту назад
Какая новость? Я пенсионер. Ну буду молоко покупать один раз в две недели. Ну мясо и рыба мне неечему. Я же уже отработала на Родину 43 года. Самое главное - сделать правильный выбор на выборах. Да и неправильный ничего не изменит...
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не понятно
25 минут назад
и зачем повышать тарифы? всё же станет ещё дороже. что в этом хорошего?
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Бабка Первая
35 минут назад
Эта новость как бы не новость. Про 12,8% сообщали давно, и народ морально подготовился.
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Нонка
37 минут назад
Ну а ремонт крыши домов он -переносится? Ах переносится....
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Любопытный
37 минут назад
И это опять по просьбе трудящихся?
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