1 октября в Липецке вырастут коммунальные тарифы — в среднем на 12,8%

Расходы на коммуналку хотели поднять еще 1 июля, но перенесли на осень.

В последние годы индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги проводили с 1 июля. Но в этом году все изменилось: 1 января «коммуналка» выросла из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость, а традиционное июльское повышение федеральное правительство перенесло на 1 октября. Через неделю в Липецкой области в среднем тарифы вырастут на 12,8% — больше, чем у всех наших соседей по Центральному Черноземью за исключением Тамбовской области, где тарифы подскочат сразу на 17,5%.Профильное региональное министерство уже посчитало, на сколько увеличатся платежи липчан. Ведомство не опубликовало лишь цену на газ, ожидая разъяснений от ФАС. Пока же известно, что оптовая цена на природный газ с 1 октября вырастет на 9,6%, а тариф на его транспортировку по распределительным сетям — еще на 11,6%.Кубометр холодной воды от «РВК-Липецк» подорожает для горожан с нынешних 40 рублей 80 копеек до 47 рублей 40 копеек. Водоотведение станет дороже за тот же объем на 5 рублей 45 копеек, поднявшись в цене с 36 рублей 14 копеек до 41 рубля 59 копеек.Самый осязаемый коммунальный платеж жильцов многоквартирных домов — за отопление. 1 Гкал тепловой энергии вырастет в цене с 3 100 рублей 36 копеек до 3 591 рубля 20 копеек, теплоносителя — с 77 рублей 47 копеек за кубометр до 90 рублей 13 копеек. Отсюда рассчитываются цены на горячую воду для потребителей, запитанных по закрытой и открытой схемах.Вывоз мусора с нынешних 712 рублей за кубометр подорожает до 738 рублей 20 копеек. Эту цифру нужно умножить на норматив, который для жителей частных домов составляет 2,7 кубометра в год, а для жителей многоквартирных домов — 2,04 кубометра, а потом разделить на 12, чтобы получить месячный платеж.Цена электроэнергии вырастет более чем на 11%. По первому диапазону потребления, до 1 635 кВт*ч в месяц, одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами поднимется до 6 рублей 42 копейки за кВт*ч с нынешних 5 рублей 77 копеек. Соответственно, для собственников квартир с электроплитами или электроотопительными приборами, жителей СНТ и сельской местности по первому диапазону потребления тариф составит 4 рубля 49 копеек вместо нынешних 4 рублей 4 копеек.Кстати, в региональном министерстве энергетики и тарифов пока не знают, отразится ли на тарифах для населения инициатива ФАС учитывать при их формировании затраты электросетевых организаций на обеспечение безопасности объектов и персонала. Законопроект предусматривает принимать в расчет издержки на восстановление поврежденной от внешних воздействий электросетевой инфраструктуры. Помимо этого, ФАС намерена включить в тарифы фактические расходы компаний на указанные цели за 2022–2025 годы.