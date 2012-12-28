36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона
Общество
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сегодня, 11:33
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1 октября в Липецке вырастут коммунальные тарифы — в среднем на 12,8%
Расходы на коммуналку хотели поднять еще 1 июля, но перенесли на осень.
Профильное региональное министерство уже посчитало, на сколько увеличатся платежи липчан. Ведомство не опубликовало лишь цену на газ, ожидая разъяснений от ФАС. Пока же известно, что оптовая цена на природный газ с 1 октября вырастет на 9,6%, а тариф на его транспортировку по распределительным сетям — еще на 11,6%.
Кубометр холодной воды от «РВК-Липецк» подорожает для горожан с нынешних 40 рублей 80 копеек до 47 рублей 40 копеек. Водоотведение станет дороже за тот же объем на 5 рублей 45 копеек, поднявшись в цене с 36 рублей 14 копеек до 41 рубля 59 копеек.
Самый осязаемый коммунальный платеж жильцов многоквартирных домов — за отопление. 1 Гкал тепловой энергии вырастет в цене с 3 100 рублей 36 копеек до 3 591 рубля 20 копеек, теплоносителя — с 77 рублей 47 копеек за кубометр до 90 рублей 13 копеек. Отсюда рассчитываются цены на горячую воду для потребителей, запитанных по закрытой и открытой схемах.
Вывоз мусора с нынешних 712 рублей за кубометр подорожает до 738 рублей 20 копеек. Эту цифру нужно умножить на норматив, который для жителей частных домов составляет 2,7 кубометра в год, а для жителей многоквартирных домов — 2,04 кубометра, а потом разделить на 12, чтобы получить месячный платеж.
Цена электроэнергии вырастет более чем на 11%. По первому диапазону потребления, до 1 635 кВт*ч в месяц, одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами поднимется до 6 рублей 42 копейки за кВт*ч с нынешних 5 рублей 77 копеек. Соответственно, для собственников квартир с электроплитами или электроотопительными приборами, жителей СНТ и сельской местности по первому диапазону потребления тариф составит 4 рубля 49 копеек вместо нынешних 4 рублей 4 копеек.
Кстати, в региональном министерстве энергетики и тарифов пока не знают, отразится ли на тарифах для населения инициатива ФАС учитывать при их формировании затраты электросетевых организаций на обеспечение безопасности объектов и персонала. Законопроект предусматривает принимать в расчет издержки на восстановление поврежденной от внешних воздействий электросетевой инфраструктуры. Помимо этого, ФАС намерена включить в тарифы фактические расходы компаний на указанные цели за 2022–2025 годы.
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