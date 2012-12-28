37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий

По данным следствия, он подписал документы с заведомо ложными сведениями о расчистке просек линий электропередачи.

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Следком расследует уголовное дело, возбуждённое по материалам УФСБ по Липецкой области, — бывший директор филиала ресурсоснабжающей организации обвиняется в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности, повлёкших тяжкие последствия (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).По данным следствия, в ноябре 2024 года директор подписал акты о выполнении подрядчиком договора на расчистку просек воздушных линий электропередачи, при этом документы содержали заведомо ложные сведения.«На основании указанных документов на счёт подрядной организации были перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы стоимостью более 37 млн рублей. В результате противоправных действий ресурсоснабжающей организации причинён имущественный ущерб», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.Бывший директор арестован на время следствия. Санкция вменяемой ему статьи УК РФ предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.