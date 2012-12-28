Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В ходе последнего налета БПЛА на Липецк повреждено 109 квартир в шести многоэтажках
Происшествия
Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Общество
Сирены каждый день: как справиться со страхом?
Общество
В управлении благоустройства Липецка сменился руководитель
Общество
Раненный в сердце при атаке БПЛА 25-летний липчанин ещё в реанимации
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат электричество
Общество
В мэрии Липецка — новый председатель департамента по физической культуре и спорту
Общество
В Липецке без тепла остаются 28 многоквартирных домов
Общество
«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
Говорит Липецк
Читать все
Трамвайная концессия в Липецке подорожала на четверть
Общество
В Липецке ввели выплату в 1,1 млн рублей рекрутерам контрактников для участия в СВО
Общество
37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
Происшествия
Обвинившая сожителя в поджоге 49-летняя липчанка умерла в больнице
Происшествия
Две женщины отправили мошенникам по полмиллиона рублей
Происшествия
21 декабря в Липецк прибудет поезд Деда Мороза
Общество
Пожарные тушили огонь на территории школы № 50 в Липецке
Происшествия
После столкновения с «Рено» «Шевроле» улетел в кювет: пострадала женщина
Происшествия
Мэрия Липецка срезала расходы муниципального бюджета сразу на 283,8 миллиона рублей
Общество
Арестован сожитель обгоревшей до смерти женщины
Происшествия
Читать все
Происшествия
1233
сегодня, 13:05
8

37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий

По данным следствия, он подписал документы с заведомо ложными сведениями о расчистке просек линий электропередачи.

Следком расследует уголовное дело, возбуждённое по материалам УФСБ по Липецкой области, — бывший директор филиала ресурсоснабжающей организации обвиняется в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности, повлёкших тяжкие последствия (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в ноябре 2024 года директор подписал акты о выполнении подрядчиком договора на расчистку просек воздушных линий электропередачи, при этом документы содержали заведомо ложные сведения.

«На основании указанных документов на счёт подрядной организации были перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы стоимостью более 37 млн рублей. В результате противоправных действий ресурсоснабжающей организации причинён имущественный ущерб», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Бывший директор арестован на время следствия. Санкция вменяемой ему статьи УК РФ предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.
превышение должностных полномочий
0
0
3
2
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабушка
13 минут назад
Обратила внимание, что берут за прошлые грешки. Т.е на каждого имеется черная папка.
Ответить
Берия
19 минут назад
37 мильонов потянули на 37-й год. Приехали за ним в черных кожанках. Классика.
Ответить
лида
35 минут назад
рыба гниет с головы.
Ответить
Да уж
40 минут назад
Устрашающие кадры. Нашел с кем связываться. Как говорится, заплати налоги и спи спокойно.
Ответить
й
40 минут назад
Они хотят, чтобы офис взял лопаты и за премию сам расчищал столбы?
Ответить
житель центра
48 минут назад
когда начнут УК за такие сведения брать ?! работы не выполняют и акты есть ....
Ответить
Шо опять
57 минут назад
Партиец попался.?
Ответить
Как гость
57 минут назад
И сколько ещё таких осталось ворюг ?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить