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37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
Происшествия
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сегодня, 13:05
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37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
По данным следствия, он подписал документы с заведомо ложными сведениями о расчистке просек линий электропередачи.
По данным следствия, в ноябре 2024 года директор подписал акты о выполнении подрядчиком договора на расчистку просек воздушных линий электропередачи, при этом документы содержали заведомо ложные сведения.
«На основании указанных документов на счёт подрядной организации были перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы стоимостью более 37 млн рублей. В результате противоправных действий ресурсоснабжающей организации причинён имущественный ущерб», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Бывший директор арестован на время следствия. Санкция вменяемой ему статьи УК РФ предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.
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