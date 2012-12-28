Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
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Происшествия
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13 минут назад
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Один из устроивших вандализм в переходе подростков пришёл к мэру с мамой
Мэр мальчика пожурил и предложил стать волонтёром.
«Считаю правильным, когда человек готов признать свою ошибку и исправить её. Договорились, что будем привлекать его к волонтёрской деятельности. Пусть попробует своими руками сделать для города что-то полезное», — рассказал о разговоре с парнем Михаил Щербаков.
Напомним, подростки оставили оскорбительную надпись на потолке недавно отремонтированного перехода, а один из них повредил камеру наблюдения.
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