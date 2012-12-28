Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре

В октябре вырастет плата за коммунальные услуги, микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заём с высокой ставкой, если предыдущие два ещё не погашены. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в октябре.



С 1 октября выросли тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения зависит от региона: он составляет от 8% до 22%, средний показатель по России — 9,9%. Итоговая сумма в платёжных квитанциях также будет зависеть от тарифов в конкретном муниципалитете, площади жилья, набора коммунальных услуг и объёма потребления. В Липецкой области в среднем тарифы вырастут на 12,8% — больше, чем у наших соседей по Центральному Черноземью, за исключением Тамбовской области, где тарифы увеличатся на 17,5%.С 1 октября итоговая ставка по семейной ипотеке зависит от числа детей, а максимальная сумма кредита — от региона. Также вводится максимальный срок для субсидирования льготной ипотеки — 15 лет. Так, в регионах семья с одним ребёнком сможет получить ипотеку под 10% годовых с максимальной суммой кредита 6 миллионов рублей; если детей двое, процентная ставка составит 8%, а сумма кредита — 8 миллионов рублей. На 6%, 4% и 2% годовых и кредит 10 миллионов рублей может рассчитывать семья с тремя, четырьмя, пятью детьми соответственно. Для столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) ставки на 2 процентных пункта выше, а размер кредита составит от 12 до 18 миллионов рублей. При этом ставка кредита на покупку земельного участка с последующим возведением жилого дома, а также на строительство частного дома или его завершение останется равной 6%. Условия не будут зависеть ни от региона проживания, ни от числа детей в семье.С 1 октября микрофинансовые организации не смогут выдавать клиенту более двух потребительских займов, если полная стоимость каждого из них превышает 200% годовых (со всеми процентами, комиссиями и прочими платежами). При запросе на третий заём учитываются договоры с любой кредитной организацией, а не только с данной МФО. Положение действует до 1 апреля 2027 года, затем нормы ужесточат: одновременно можно будет иметь только один микрозайм с полной стоимостью выше 100% годовых.С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике — он регулирует отношения между операторами посреднических цифровых платформ, их партнёрами, пользователями и иными лицами в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Под его действие попадают любые посреднические сервисы: маркетплейсы, сервисы доставки готовой еды и пр. Вводится ответственность операторов платформ и продавцов: первые должны тщательно проверять информацию о продавцах, карточках их товаров, необходимых сертификатах. Продавцы могут рассчитывать, что скидки от оператора будут установлены только после предварительного уведомления и с согласия самого продавца. Если маркетплейс в одностороннем порядке меняет условия договора, он должен предупредить партнёра минимум за 15 дней. Если у товара, который приобрели через маркетплейс, обнаружили недостатки, потребитель сможет предъявить претензию продавцу непосредственно на платформе-посреднике.С октября налоговые органы начнут направлять данные о доходах мигрантов в МВД — данные определят из расчётов по страховым взносам за 3, 6, 9 и 12 месяцев. А с 25 октября Социальный фонд России начнёт направлять МВД сведения о трудовой деятельности иностранцев из персонифицированного учёта. Этот учёт позволит определить, может ли мигрант обеспечивать себя и иждивенцев, находящихся в России, исходя из регионального прожиточного минимума с коэффициентом. Норматив считают на иностранца и каждого такого иждивенца. Эти данные с начала 2027 года станут для МВД основанием для решения: можно ли мигранту продлить патент и разрешение на работу или аннулировать их.С октября местные власти начнут определять границы территорий возле школ и детсадов, где продажа табака будет запрещена. Границу будут устанавливать с учётом результатов общественных обсуждений. Правила определения таких границ уже утвердило правительство РФ. Кроме того, для оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией потребуется лицензия. За выдачу лицензии торговцам табаком придётся заплатить госпошлину.С 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года образовательные организации — школы, детские сады и другие учреждения — в рамках эксперимента смогут делать закупки малого объёма через маркетплейсы наряду с действующими электронными площадками для госзакупок. Закупки можно проводить только у оператора, который войдёт в специальный перечень операторов электронных площадок.С 1 октября начнут действовать определённые лимиты на работу с самозанятыми: операторы цифровых посреднических платформ должны установить ограничения на систематическое и продолжительное сотрудничество одного самозанятого с одним заказчиком.Систематической занятостью будут считать работу на одного заказчика через платформу от 60 часов в месяц и более в течение шести месяцев подряд. При этом если хотя бы в одном месяце исполнитель отработает меньше 60 часов, отсчёт шестимесячного периода обнулится. При превышении этого лимита платформа приостановит выдачу и приём заказов у подобной пары партнёров, однако самозанятый сможет брать заявки у других заказчиков через ту же платформу. Кроме того, нововведение не распространяется на прямые договоры без участия платформы и на заказы, по которым не ведётся почасовой учёт. Ограничения вводятся для пресечения случаев, когда за гражданско-правовыми отношениями фактически скрывают трудовые.