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Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Происшествия
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42 минуты назад
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Михаил Щербаков намерен выписать волчий билет бывшему начальнику парков Липецка
Михаила Степанова подозревают в организации мошеннических действий по прокату уличных туалетов.
GOROD48 выяснил, что речь идет о бывшем руководителе МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаиле Степанове. На сайте госзакупок мы нашли три договора ведомства за подписью Степанова на приобретение модульных туалетов без торгов у индивидуальных предпринимателей Алексея Сычева на 6 910 000 и 6 932 000 рублей (в эту закупку входили также раздевалка с туалетом и душем) и у Максима Фомина на 6 950 000 рублей.
Это, кстати, было фирменной фишкой МАУК «Культурные пространства Липецка» — приобретать товары и услуги по упрощенной процедуре: без торгов. Одна такая закупка ранее вызвала протест прокуратуры — приобретение ведомством за 6 999 990 рублей у предпринимателя Ильи Брославского беседок для занятий йогой для Зелёного острова. Сейчас в Арбитражном суде идет процесс по возврату этих средств в городской бюджет. По версии прокуратуры, процедура закупки беседок была проведена с нарушениями, что привело к необоснованному ограничению конкуренции, а сам договор заключён с единственным поставщиком при отсутствии на то законных оснований.
Михаил Степанов был директором городских парков с мая 2023 года по сентябрь 2025-го. Сейчас он — директор ДК «Сокол». Мы обратились к нему за комментариями к сообщению пресс-службы регионального Следкома о возбуждении уголовного дела по приобретению модульных туалетов. Степанов выразил искреннее недоумение этой историей, сообщив, что узнал о ней из заявлений силовиков и прокуратуры. Директор ДК сообщил, что его не допрашивали и никаких претензий правоохранительные органы ему не предъявляли. И добавил, что часть документов подписывал его заместитель Олег Ситников. Ситников, кстати, уволился из МАУК «Культурные пространства Липецка» в июле этого года.
По данным GOROD48, глава Липецка Михаил Щербаков намерен в самое ближайшее время детально разобраться в этой истории и расстаться с Михаилом Степановым, причем достаточно жестко, буквально выписав ему волчий билет на работу в государственных и муниципальных органах власти.
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