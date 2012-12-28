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997
42 минуты назад
7

Михаил Щербаков намерен выписать волчий билет бывшему начальнику парков Липецка

Михаила Степанова подозревают в организации мошеннических действий по прокату уличных туалетов.

Вчера региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела отношении бывшего директора муниципального учреждения культуры Липецка и трёх индивидуальных предпринимателей по подозрению в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2025 году подозреваемые организовали фиктивные торги на поставку модульных санитарно-технических объектов. На основании заключённых муниципальных контрактов подрядчикам было перечислено более 27,6 млн рублей, тогда как фактическая стоимость поставленных объектов составила около 17,6 миллиона. Разницу в размере 10 млн рублей, по данным следствия, директор и предприниматели присвоили.

GOROD48 выяснил, что речь идет о бывшем руководителе МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаиле Степанове. На сайте госзакупок мы нашли три договора ведомства за подписью Степанова на приобретение модульных туалетов без торгов у индивидуальных предпринимателей Алексея Сычева на 6 910 000 и 6 932 000 рублей (в эту закупку входили также раздевалка с туалетом и душем) и у Максима Фомина на 6 950 000 рублей.

Это, кстати, было фирменной фишкой МАУК «Культурные пространства Липецка» — приобретать товары и услуги по упрощенной процедуре: без торгов. Одна такая закупка ранее вызвала протест прокуратуры — приобретение ведомством за 6 999 990 рублей у предпринимателя Ильи Брославского беседок для занятий йогой для Зелёного острова. Сейчас в Арбитражном суде идет процесс по возврату этих средств в городской бюджет. По версии прокуратуры, процедура закупки беседок была проведена с нарушениями, что привело к необоснованному ограничению конкуренции, а сам договор заключён с единственным поставщиком при отсутствии на то законных оснований.

Михаил Степанов был директором городских парков с мая 2023 года по сентябрь 2025-го. Сейчас он — директор ДК «Сокол». Мы обратились к нему за комментариями к сообщению пресс-службы регионального Следкома о возбуждении уголовного дела по приобретению модульных туалетов. Степанов выразил искреннее недоумение этой историей, сообщив, что узнал о ней из заявлений силовиков и прокуратуры. Директор ДК сообщил, что его не допрашивали и никаких претензий правоохранительные органы ему не предъявляли. И добавил, что часть документов подписывал его заместитель Олег Ситников. Ситников, кстати, уволился из МАУК «Культурные пространства Липецка» в июле этого года.

По данным GOROD48, глава Липецка Михаил Щербаков намерен в самое ближайшее время детально разобраться в этой истории и расстаться с Михаилом Степановым, причем достаточно жестко, буквально выписав ему волчий билет на работу в государственных и муниципальных органах власти.
МАУК «Культурные пространства Липецка»
кадры
администрация Липецка
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Комментарии (7)

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Сначала новые
СССР
9 минут назад
когда прекратят воровать наш налоги! нет что ли справедливости
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Мда уж
11 минут назад
А мы то думали он у метро побирается, а тут вон оно чё, так и будет теперь по директорским кресла скакать. Но это не точно.
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ситников
11 минут назад
так и работает там же в парках замом
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Учитесь , господа !
18 минут назад
Из директоров опять в директора !
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Не для кого
26 минут назад
не секрет, что подобные торги в госучреждениях самостоятельно не делаются, а только с одобрения высшего руководства....
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Липчанин
27 минут назад
Ну что вы опять нагнетаете ? Честнейший чиновник , наверно зарплату отдавал на храмы и сво, да и зачем она ему , когда на таких тендерах откаты намного интереснее. В общем так и живем, что не день так новость о ворюгах
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Ник
37 минут назад
Давно не было и вот опять.....
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