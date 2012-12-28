В Липецке почти повторился температурный рекорд 15-летней давности

До максимального значения дня 9 октября не хватило всего 0,1 градуса.

Сегодня, 9 октября, воздух в Липецке прогрелся до +21 градуса ровно — это максимально близко к рекорду 2011 года: тогда в городе было зафиксировано +21,1 градуса, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Как пояснили в метеоцентре, теплая погода связана с антициклоном, который прочно обосновался над Южным Уралом и частью Сибири, Поволжьем, юго-восточной частью Европейской территории России. Из-за его влияния Липецкая область в частности ограждена от проникновения холодных воздушных масс.