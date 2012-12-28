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Погода в Липецке
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49 минут назад
В Липецке почти повторился температурный рекорд 15-летней давности
До максимального значения дня 9 октября не хватило всего 0,1 градуса.
Как пояснили в метеоцентре, теплая погода связана с антициклоном, который прочно обосновался над Южным Уралом и частью Сибири, Поволжьем, юго-восточной частью Европейской территории России. Из-за его влияния Липецкая область в частности ограждена от проникновения холодных воздушных масс.
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