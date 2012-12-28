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Спорт
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сегодня, 13:01
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Футболисты «Металлурга» выбрали лучшего игрока сезона
Мы прямо спросили у лауреата - уйдёт он зимой из команды или нет?
С большим отрывом победил 24-летний полузащитник Даниил Григорьев, самый результативный в команде – 9 мячей и 5 голевых передач.
Григорьев весь сезон вёл команду за собой
На втором месте оказался один из самых стабильных игроков сезона 25-летний правый защитник Ильнур Бадртдинов, замкнул «тройку» 18-летний воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов, которого многие считают главным открытием команды в 2026 году.
Ильнур Бадртдинов
Матвей Ивашов
Отметим, что опрос среди игроков в своё время на регулярной основе начал проводить GOROD48, много лет это голосование было эксклюзивом нашего сайта.
Денис Григорьев свою победу в голосовании объяснил тем, что партнёры оценили его самоотверженность: «Все видели, что я каждую минуту бился за «Металлург» и делал все возможное, чтобы наша команда набирала очки».
В беседе с GOROD48 Григорьев признался, что летом им живо интересовались раменский «Сатурн» и «Салют» из Белгорода, родного города футболиста. Но тот решил остаться в «Металлурге». Мы прямо спросили, собирается ли лучший игрок «Металлурга-2026» зимой менять команду и что нужно чтобы он остался в Липецке.
– Всё возможно. Будем разговаривать после сезона. Зависит от задач, которые будут поставлены перед Липецком, финансовой составляющей. В Липецке всё устраивает: тренеры, стадион, а болельщики тут вообще - топ.
Как считали?
Итоги опроса:
2. Ильнур БАДТРТИНОВ – 41 (6, 10, 3)
3. Матвей ИВАШОВ – 28 (6, 2, 6)
4. Дмитрий ПАХОМОВ – 18 (2, 4, 4)
5. Максим ВЕДЕНЕЕВ – 18 (2, 3, 6)
6. Никита КОНОНЕНКО – 6 (1, 1, 1)
7. Владислав АГАЛАКОВ – 5 (1, 1, 0)
8. Максим БАЙКАЛОВ – 3 (1, 0, 0)
9–10. Алексей СКВОРЦОВ – 2 (0, 2, 0)
9–10. Всеволод СМИРНОВ – 2 (0, 2, 0)
11. Никита ЯВОРСКИЙ – 2 (0, 0, 2)
12–16. Егор АНАНЬЕВ – 1 (0, 0, 1)
12–16. Александр ДАНИЛОВ – 1 (0, 0, 1)
12–16. Дмитрий САВИН – 1 (0, 0, 1)
12–16. Иван САЗОНОВ – 1 (0, 0, 1)
12–16. Шота ЧИХРАДЗЕ – 1 (0, 0, 1)
Кто за кого?
АНАНЬЕВ Егор: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев, 3. Веденеев.
БАДРТДИНОВ Ильнур: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Пахомов.
БАЙКАЛОВ Максим: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Ивашов.
БЕЗБОРОДОВ Дмитрий: 1. Григорьев, 2. Агалаков, 3. Чихрадзе.
БОРОВИКОВ Дмитрий: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Яворский.
ВЕДЕНЕЕВ Максим: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев 3. Ивашов
ВЕДИЩЕВ Роман: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Бадртдинов.
ГОРБЕНКО Сергей: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Веденеев.
ГРИГОРЬЕВ Даниил: 1. Бадртдинов, 2. Кононенко, 3. Ивашов.
ДАНИЛОВ Александр: 1. Ивашов, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.
ЕРМИЛОВ Вильдан: 1. Агалаков, 2. Бадртдинов, 3. Сазонов.
ИВАШОВ Матвей: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Пахомов.
КОБЗЕВ Александр: 1. Веденеев, 2. Пахомов, 3. Ивашов.
КОНОНЕНКО Никита: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Ивашов.
КОРОТКИХ Илья: 1. Кононенко, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.
МАРКАРЯН Вартан: 1. Бадртдинов. 2. Григорьев. 3. Веденеев
НТУМБА Артём: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Саввин.
ПАВЛОВ Дмитрий: 1. Пахомов, 2. Бадртдинов, 3. Веденеев.
ПАНОВ Никита: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Пахомов.
ПАХОМОВ Дмитрий: 1. Пахомов, 2. Григорьев, 3. Яворский.
ПОДЗОЛКОВ Захар: 1. Григорьев, 2. Ивашов, 3. Кононенко.
ПОТАПОВ Савва: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Пахомов.
САЗОНОВ Иван: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев, 3. Ивашов.
САВИН Дмитрий: 1. Ивашов, 2. Скворцов. 3. Григорьев.
СЁМИН Денис: 1. Байкалов, 2. Смирнов, 3. Данилов.
СКВОРЦОВ Алексей: 1. Григорьев, 2. Ивашов, 3. Ананьев
СМИРНОВ Всеволод: 1. Ивашов, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.
ЧЕРНЯКОВ Даниил: 1. Веденеев, 2. Григорьев, 3. Бадртдинов.
ЧИХРАДЗЕ Шота: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Веденеев.
ЯВОРСКИЙ Никита: 1. Бадртдинов, 2. Пахомов, 3. Веденеев.
Лауреаты прошлых лет:
2011/12 – Александр Кутьин
2012/13 – Аркадий Акопян
2013/14 – Денис Поярков
2014/15 – Дмитрий Кортава
2015/16 – Александр Кобзев
2016/17 – Николай Иванников
2017/18 – Руслан Ахвледиани
2018/19 – Андрей Овчинников
2019/20 – Андрей Овчинников
2020/21 – Александр Кутьин
2021/22 – Артур Арустамян
2022/23 – Роман Войдель
2023/24 – Антон Рощин
2025 – Александр Кобзев
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