Футболисты «Металлурга» выбрали лучшего игрока сезона

Мы прямо спросили у лауреата - уйдёт он зимой из команды или нет?

С большим отрывом победил 24-летний полузащитник Даниил Григорьев, самый результативный в команде – 9 мячей и 5 голевых передач.













Григорьев весь сезон вёл команду за собой





На втором месте оказался один из самых стабильных игроков сезона 25-летний правый защитник Ильнур Бадртдинов, замкнул «тройку» 18-летний воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов, которого многие считают главным открытием команды в 2026 году.









Ильнур Бадртдинов









Матвей Ивашов

Как считали?





Итоги опроса:









2. Ильнур БАДТРТИНОВ – 41 (6, 10, 3)





3. Матвей ИВАШОВ – 28 (6, 2, 6)





4. Дмитрий ПАХОМОВ – 18 (2, 4, 4)





5. Максим ВЕДЕНЕЕВ – 18 (2, 3, 6)





6. Никита КОНОНЕНКО – 6 (1, 1, 1)





7. Владислав АГАЛАКОВ – 5 (1, 1, 0)





8. Максим БАЙКАЛОВ – 3 (1, 0, 0)





9–10. Алексей СКВОРЦОВ – 2 (0, 2, 0)





9–10. Всеволод СМИРНОВ – 2 (0, 2, 0)





11. Никита ЯВОРСКИЙ – 2 (0, 0, 2)





12–16. Егор АНАНЬЕВ – 1 (0, 0, 1)





12–16. Александр ДАНИЛОВ – 1 (0, 0, 1)





12–16. Дмитрий САВИН – 1 (0, 0, 1)





12–16. Иван САЗОНОВ – 1 (0, 0, 1)





12–16. Шота ЧИХРАДЗЕ – 1 (0, 0, 1)

Кто за кого?









АНАНЬЕВ Егор: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев, 3. Веденеев.





БАДРТДИНОВ Ильнур: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Пахомов.





БАЙКАЛОВ Максим: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Ивашов.





БЕЗБОРОДОВ Дмитрий: 1. Григорьев, 2. Агалаков, 3. Чихрадзе.





БОРОВИКОВ Дмитрий: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Яворский.





ВЕДЕНЕЕВ Максим: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев 3. Ивашов





ВЕДИЩЕВ Роман: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Бадртдинов.





ГОРБЕНКО Сергей: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Веденеев.





ГРИГОРЬЕВ Даниил: 1. Бадртдинов, 2. Кононенко, 3. Ивашов.





ДАНИЛОВ Александр: 1. Ивашов, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.





ЕРМИЛОВ Вильдан: 1. Агалаков, 2. Бадртдинов, 3. Сазонов.





ИВАШОВ Матвей: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Пахомов.





КОБЗЕВ Александр: 1. Веденеев, 2. Пахомов, 3. Ивашов.





КОНОНЕНКО Никита: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Ивашов.





КОРОТКИХ Илья: 1. Кононенко, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.





МАРКАРЯН Вартан: 1. Бадртдинов. 2. Григорьев. 3. Веденеев





НТУМБА Артём: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Саввин.





ПАВЛОВ Дмитрий: 1. Пахомов, 2. Бадртдинов, 3. Веденеев.





ПАНОВ Никита: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Пахомов.





ПАХОМОВ Дмитрий: 1. Пахомов, 2. Григорьев, 3. Яворский.





ПОДЗОЛКОВ Захар: 1. Григорьев, 2. Ивашов, 3. Кононенко.





ПОТАПОВ Савва: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Пахомов.





САЗОНОВ Иван: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев, 3. Ивашов.





САВИН Дмитрий: 1. Ивашов, 2. Скворцов. 3. Григорьев.





СЁМИН Денис: 1. Байкалов, 2. Смирнов, 3. Данилов.





СКВОРЦОВ Алексей: 1. Григорьев, 2. Ивашов, 3. Ананьев





СМИРНОВ Всеволод: 1. Ивашов, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.





ЧЕРНЯКОВ Даниил: 1. Веденеев, 2. Григорьев, 3. Бадртдинов.





ЧИХРАДЗЕ Шота: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Веденеев.





ЯВОРСКИЙ Никита: 1. Бадртдинов, 2. Пахомов, 3. Веденеев.





2012/13 – Аркадий Акопян





2013/14 – Денис Поярков





2014/15 – Дмитрий Кортава





2015/16 – Александр Кобзев





2016/17 – Николай Иванников





2017/18 – Руслан Ахвледиани





2018/19 – Андрей Овчинников





2019/20 – Андрей Овчинников





2020/21 – Александр Кутьин





2021/22 – Артур Арустамян





2022/23 – Роман Войдель





2023/24 – Антон Рощин





2025 – Александр Кобзев

В 13:00 липецкий «Металлург» начал заключительную игру сезона в Старом Осколе против белгородского «Салюта». А накануне стали известны результаты опроса, в котором сами футболисты выбрали лучшего игрока сезона.Отметим, что опрос среди игроков в своё время на регулярной основе начал проводить GOROD48, много лет это голосование было эксклюзивом нашего сайта.Денис Григорьев свою победу в голосовании объяснил тем, что партнёры оценили его самоотверженность: «Все видели, что я каждую минуту бился за «Металлург» и делал все возможное, чтобы наша команда набирала очки».В беседе с GOROD48 Григорьев признался, что летом им живо интересовались раменский «Сатурн» и «Салют» из Белгорода, родного города футболиста. Но тот решил остаться в «Металлурге». Мы прямо спросили, собирается ли лучший игрок «Металлурга-2026» зимой менять команду и что нужно чтобы он остался в Липецке.– Всё возможно. Будем разговаривать после сезона. Зависит от задач, которые будут поставлены перед Липецком, финансовой составляющей. В Липецке всё устраивает: тренеры, стадион, а болельщики тут вообще - топ.За каждое первое место в опросе спортсмену начисляли 3 очка, за второе – 2 и за третье – 1. В случае равенства очков у двух и более участников выше располагался тот, кто набирал больше первых (следующий показатель – вторых) мест. В опросе участвовал 31 футболист, включая тех, кто покинул команду в течение сезона.1.– 56 очков (12 первых мест, 8 вторых и 4 третьих)1. Григорьев, 2. Пахомов, 3. Бадртдинов.– Александр Кутьин