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сегодня, 13:01
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Футболисты «Металлурга» выбрали лучшего игрока сезона

Мы прямо спросили у лауреата - уйдёт он зимой из команды или нет?

В 13:00 липецкий «Металлург» начал заключительную игру сезона в Старом Осколе против белгородского «Салюта». А накануне стали известны результаты опроса, в котором сами футболисты выбрали лучшего игрока сезона.

С большим отрывом победил 24-летний полузащитник Даниил Григорьев, самый результативный в команде – 9 мячей и 5 голевых передач. 

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Григорьев весь сезон вёл команду за собой

На втором месте оказался один из самых стабильных игроков сезона 25-летний правый защитник Ильнур Бадртдинов, замкнул «тройку» 18-летний воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов, которого многие считают главным открытием команды в 2026 году.

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Ильнур Бадртдинов

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Матвей Ивашов

Отметим, что опрос среди игроков в своё время на регулярной основе начал проводить GOROD48, много лет это голосование было эксклюзивом нашего сайта.

Денис Григорьев свою победу в голосовании объяснил тем, что партнёры оценили его самоотверженность: «Все видели, что я каждую минуту бился за «Металлург» и делал все возможное, чтобы наша команда набирала очки».

В беседе с GOROD48 Григорьев признался, что летом им живо интересовались раменский «Сатурн» и «Салют» из Белгорода, родного города футболиста. Но тот решил остаться в «Металлурге». Мы прямо спросили, собирается ли лучший игрок «Металлурга-2026» зимой менять команду и что нужно чтобы он остался в Липецке.

– Всё возможно. Будем разговаривать после сезона. Зависит от задач, которые будут поставлены перед Липецком, финансовой составляющей. В Липецке всё устраивает: тренеры, стадион, а болельщики тут вообще - топ.

Как считали?

За каждое первое место в опросе спортсмену начисляли 3 очка, за второе – 2 и за третье – 1. В случае равенства очков у двух и более участников выше располагался тот, кто набирал больше первых (следующий показатель – вторых) мест. В опросе участвовал 31 футболист, включая тех, кто покинул команду в течение сезона.

Итоги опроса:

1. Денис ГРИГОРЬЕВ – 56 очков (12 первых мест, 8 вторых и 4 третьих)

2. Ильнур БАДТРТИНОВ – 41 (6, 10, 3)

3. Матвей ИВАШОВ – 28 (6, 2, 6)

4. Дмитрий ПАХОМОВ – 18 (2, 4, 4)

5. Максим ВЕДЕНЕЕВ – 18 (2, 3, 6)

6. Никита КОНОНЕНКО – 6 (1, 1, 1)

7. Владислав АГАЛАКОВ – 5 (1, 1, 0)

8. Максим БАЙКАЛОВ – 3 (1, 0, 0)

9–10. Алексей СКВОРЦОВ – 2 (0, 2, 0)

9–10. Всеволод СМИРНОВ – 2 (0, 2, 0)

11. Никита ЯВОРСКИЙ – 2 (0, 0, 2)

12–16. Егор АНАНЬЕВ – 1 (0, 0, 1)

12–16. Александр ДАНИЛОВ – 1 (0, 0, 1)

12–16. Дмитрий САВИН – 1 (0, 0, 1)

12–16. Иван САЗОНОВ – 1 (0, 0, 1)

12–16. Шота ЧИХРАДЗЕ – 1 (0, 0, 1)

Кто за кого?

АГАЛАКОВ Владислав: 1. Григорьев, 2. Пахомов, 3. Бадртдинов.

АНАНЬЕВ Егор: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев, 3. Веденеев.

БАДРТДИНОВ Ильнур: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Пахомов.

БАЙКАЛОВ Максим: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Ивашов.

БЕЗБОРОДОВ Дмитрий: 1. Григорьев, 2. Агалаков, 3. Чихрадзе.

БОРОВИКОВ Дмитрий: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Яворский.

ВЕДЕНЕЕВ Максим: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев 3. Ивашов

ВЕДИЩЕВ Роман: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Бадртдинов.

ГОРБЕНКО Сергей: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Веденеев.

ГРИГОРЬЕВ Даниил: 1. Бадртдинов, 2. Кононенко, 3. Ивашов.

ДАНИЛОВ Александр: 1. Ивашов, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.

ЕРМИЛОВ Вильдан: 1. Агалаков, 2. Бадртдинов, 3. Сазонов.

ИВАШОВ Матвей: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Пахомов.

КОБЗЕВ Александр: 1. Веденеев, 2. Пахомов, 3. Ивашов.

КОНОНЕНКО Никита: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Ивашов.

КОРОТКИХ Илья: 1. Кононенко, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.

МАРКАРЯН Вартан: 1. Бадртдинов. 2. Григорьев. 3. Веденеев

НТУМБА Артём: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Саввин.

ПАВЛОВ Дмитрий: 1. Пахомов, 2. Бадртдинов, 3. Веденеев.

ПАНОВ Никита: 1. Ивашов, 2. Григорьев, 3. Пахомов.

ПАХОМОВ Дмитрий: 1. Пахомов, 2. Григорьев, 3. Яворский.

ПОДЗОЛКОВ Захар: 1. Григорьев, 2. Ивашов, 3. Кононенко.

ПОТАПОВ Савва: 1. Григорьев, 2. Веденеев, 3. Пахомов.

САЗОНОВ Иван: 1. Бадртдинов, 2. Григорьев, 3. Ивашов.

САВИН Дмитрий: 1. Ивашов, 2. Скворцов. 3. Григорьев.

СЁМИН Денис: 1. Байкалов, 2. Смирнов, 3. Данилов.

СКВОРЦОВ Алексей: 1. Григорьев, 2. Ивашов, 3. Ананьев

СМИРНОВ Всеволод: 1. Ивашов, 2. Бадртдинов, 3. Григорьев.

ЧЕРНЯКОВ Даниил: 1. Веденеев, 2. Григорьев, 3. Бадртдинов.

ЧИХРАДЗЕ Шота: 1. Григорьев, 2. Бадртдинов, 3. Веденеев.

ЯВОРСКИЙ Никита: 1. Бадртдинов, 2. Пахомов, 3. Веденеев.

Лауреаты прошлых лет:

2011/12 – Александр Кутьин

2012/13 – Аркадий Акопян

2013/14 – Денис Поярков

2014/15 – Дмитрий Кортава

2015/16 – Александр Кобзев

2016/17 – Николай Иванников

2017/18 – Руслан Ахвледиани

2018/19 – Андрей Овчинников

2019/20 – Андрей Овчинников

2020/21 – Александр Кутьин

2021/22 – Артур Арустамян

2022/23 – Роман Войдель

2023/24 – Антон Рощин

2025 – Александр Кобзев
Футбол
«Металлург»
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