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Общество
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сегодня, 13:10
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В переходе на площади Плеханова закрашивают граффити
Уже не в первый раз.
С граффити в подземном переходе борьба идёт годами. Уличные «художники» разрисовывают стены, управление благоустройства закрашивает их «искусство». Причём надписи появляются сразу же после приведения перехода в порядок.
В последний раз тотальное закрашивание стен перехода проводилось в 2019 году.
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