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481
сегодня, 13:10
18

В переходе на площади Плеханова закрашивают граффити

Уже не в первый раз.

МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» приводит в порядок подземный переход на площади Плеханова. Рабочие уже обновили входную группу и скоро начнут закрашивать граффити на стенах перехода. В мэрии пообещали, что косметический ремонт займёт немного времени.

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С граффити в подземном переходе борьба идёт годами. Уличные «художники» разрисовывают стены, управление благоустройства закрашивает их «искусство». Причём надписи появляются сразу же после приведения перехода в порядок.

В последний раз тотальное закрашивание стен перехода проводилось в 2019 году.
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Вопрос
28 минут назад
Надолго?
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Ага
16 минут назад
На одну ночь.
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особенно
33 минуты назад
прекрасно на фото - место передвижения для колясочников. Крепкий физически мужчина думаю и то вряд ли сможет там передвигаться. Угол наколона чуть ли не 90 градусов, и по всему Липецку полно таких чудес для инвалидов. Кто только принимает такое....
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Интересно
34 минуты назад
А что , субботники по четвергам , в рабочее время , в исполнении чиновников уже прошли ?
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Житель
35 минут назад
А ремонт там никто не хочет провести? Спускаться страшно, все ступени разбиты. А уж если с коляской и ребенком, это вообще аттракцион. Графит не мешает, а вот отсутствие ремонта очень.
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Вопрос
47 минут назад
А типа несуразные и неумелые портреты Катукова, Меркулова и Доватора на фасадах лучше? Дети пугаются.
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больше скажу
32 минуты назад
взрослые люди пугаются от всех этих "портретов" на фасадах.
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Анна
49 минут назад
Чтуденты-"медики" могли бы на субботник выйти...
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Не хам
36 минут назад
А почему не ты или твои детки? Хочешь быть добреньким за чужой счет? Вот иди и вмахивай, и за остальными подтирай!
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Сокол
59 минут назад
Там надо камеры повесить. Ходить страшно. Как в подземелье,а это центр города
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ахаха
сегодня, 13:46
А че там с умными камерами т программой безопасный город на которую потратили миллиарды из наших налогов ?
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Житель
сегодня, 13:39
Закопать его давно пора, страшно туда спускаться
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Фима
сегодня, 13:36
Какое граффити? Скорее мазня наркоманов.
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