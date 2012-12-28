В переходе на площади Плеханова закрашивают граффити

Уже не в первый раз.

МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» приводит в порядок подземный переход на площади Плеханова. Рабочие уже обновили входную группу и скоро начнут закрашивать граффити на стенах перехода. В мэрии пообещали, что косметический ремонт займёт немного времени.С граффити в подземном переходе борьба идёт годами. Уличные «художники» разрисовывают стены, управление благоустройства закрашивает их «искусство». Причём надписи появляются сразу же после приведения перехода в порядок.В последний раз тотальное закрашивание стен перехода проводилось в 2019 году.