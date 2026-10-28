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Общество
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14 минут назад
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«Даже если вы закрасите стену, вы не отберёте у нас голос»
Только что покрашенный подземный переход на площади Плеханова снова испорчен граффити.
Одна из надписей более чем красноречива: «Даже если вы закрасите стену, вы не отберёте у нас голос».
Стены в переходе, которые были покрыты граффити в несколько слоёв, работники управления благоустройства покрасили всего неделю назад. Борьба с уличными пачкунами ведётся в Липецке годами. И безуспешно.
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