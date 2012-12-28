Две женщины погибли в пожарах: личность одной ещё устанавливается

Оба пожара произошли в сёлах Усманского округа.



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В Усманском округе ранним утром 27 октября произошли два пожара с погибшими, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.В селе Демшино на улице Сосновой загорелся деревянный дом площадью 60 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю, внутреннюю отделку и домашнее имущество по всей площади. Погибла женщина. В селе Пашково на улице Ленина пожар произошёл в кирпичном доме площадью 40 квадратных метров. Уничтожены кровля, внутренняя отделка и имущество. Погибла 72-летняя женщина.В тот же день в деревне Панкратова Измалковского округа сгорела деревянная хозяйственная постройка площадью девять квадратных метров. В деревне Слобода того же округа сгорел трактор «Джон Дир».В селе Буховое Чаплыгинского округа уничтожена деревянная надворная постройка площадью 30 квадратных метров. Пожарные также выезжали на тушение двух бесхозных строений: в селе Рыхотка Данковского округа горела постройка площадью 25 квадратных метров, в селе Поддубровка Добринского округа — площадью 12 квадратных метров.В Липецке на улице 8 Марта, 32а, огнём повреждена межтамбурная дверь; пламя потушили жильцы дома.19 раз пожарные тушили палы сухой травы и семь — мусор на открытых пространствах.