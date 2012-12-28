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Общество
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сегодня, 14:51
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«РВК-Липецк» повысит тарифы на водоотведение для горожан на 28,8%
Главный инженер компании Александр Шачнев посоветовал липчанам экономить на расходах, например, перейдя на мытьё кухонной утвари в посудомоечных машинах.
Напомним, «РВК» не устраивает тариф на водоотведение, который им может дать регулятор — областное министерство энергетики и тарифов. По мнению компании, он очень мал. Липецкая дочка «Росводоканала» взялась по концессии за 49 лет вложить в реабилитацию сетей водоснабжения, канализации и оборудования станции аэрации 46,5 млрд рублей. За четыре года, начиная с 2023-го, концессионер вложил в обновление основных фондов, взятых у муниципалитета в долговременную аренду, 4,9 миллиарда. При этом, по словам главного инженера ООО «РВК-Липецк» Александра Шачнева, основные фонды компании росли как на дрожжах за счёт включения в них бесхозяйных сетей и коммуникаций микрорайонов-новостроек. На четвёртом году концессии таких линейных инженерных объектов в ведении «РВК» стало вдвое больше. Существующего же тарифа на водоотведение, утверждаемого ежегодно профильным министерством правительства области, компании катастрофически не хватает на оплату электроэнергии, налогов, ремонты, утилизацию илового осадка на городских очистных, производственные и иные расходы. Дефицит тарифной выручки ООО «РВК-Липецк» в этом году составит 255,8 млн рублей, а с начала деятельности неоплаченные операционные расходы достигли отметки в миллиард рублей.
— Все эти четыре года мы несём расходов значительно больше получаемой тарифной выручки, — резюмировал Александр Шачнев 22 октября во время обсуждения предложения профильной комиссией горсовета.
Тогда главный инженер «РВК-Липецк» заявил, что компании, чтобы она продолжила выполнять обязательства по модернизации сетей и очистных сооружений, требуется рост тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года сразу на 45,9%! В случае же отказа в таком росте тарифа есть риск расторжения Росводоканалом существующего соглашения с мэрией, с возвращением муниципалитету всего имущественного комплекса в том виде, какой он есть.
Сегодня на сессии Александр Шачнев попытался успокоить депутатов, сообщив, что для 59% абонентов «РВК», тех, кто сейчас платит за услугу водоотведения до 250 рублей в месяц, в платёжке прибавится до 77 рублей. Ещё 29% горожан, которые сейчас платят горводоканалу по этой статье расходов до 500 рублей, будут платить от 77 до 155 рублей. Для 8% липчан, кто платит до 750 рублей за водоотведение, рост услуги составит до 250 рублей.
Спикер горсовета Евгения Фрай попросила уточнить, идёт ли тут речь о доплате на человека или на лицевой счёт? Оказалось, речь идёт о начислениях на счёт. Александр Шачнев отметил, что доля услуг водоснабжения и водоотведения в общей квитанции за коммунальные услуги останется самой низкой — всего 7,7% от расходов по всем начислениям. То есть в общем росте оплаты по всем квитанциям «допналог» от «РВК» составит около 1%.
Евгения Фрай спросила, как липчане могут сэкономить на водоотведении? Закрывать кран во время чистки зубов? Александр Шачнев ответил, что лучше отказаться от мытья посуды под струей крана в пользу посудомоечных машин, которые тратят на это в несколько раз меньше воды.
Горсовет дал добро Росводоканалу на эту инициативу, но с поправкой, ограничив рост тарифа в 28,8%.
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