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28 минут назад

В Липецке открылся Центр реабилитации для детей с нарушениями двигательных функций

Центр сможет принимать до 200 детей в год — как из Липецкой области, так и со всего Центрального Черноземья. Он — ещё одно значимое вложение НЛМК в здравоохранение региона.

Центр реабилитации для детей с нарушениями двигательных функций открыл в Липецке НЛМК. С реабилитацией детям помогают 16 специалистов, которые смогут ежегодно принимать до 200 юных пациентов. Такие мощности позволят полностью закрыть потребность Липецкой области и принимать пациентов со всего Центрального Черноземья.

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— Для НЛМК важна не только забота о сотрудниках, но и о жителях региона. К этому важному проекту мы подошли с большой ответственностью и особым вниманием к изучению лучших реабилитационных практик. Здесь собрана команда высококвалифицированных врачей, современное оборудование и методики, персональный подход к каждому юному пациенту и родителю. Уверен, что всё это вместе даст позитивный результат и положительную динамику в заботе о здоровье детей, — отметил вице-президент по кадрам, образованию и социальной инфраструктуре Группы НЛМК Михаил Архипов.

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Открытием центра детской реабилитации НЛМК завершил создание многопрофильного медицинского комплекса — значимого социального вложения компании в здравоохранение региона. Летом 2024 года в комплексе на площади Металлургов заработал корпус лучевой диагностики, весной 2025-го — корпус профилактических осмотров сотрудников, в начале 2026-го — клинико-диагностический корпус. Общие вложения комбината составили более четырёх миллиардов рублей.

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— О том, что НЛМК — это компания, которая заботится о здоровье своих людей, мы знаем. Это факт. Но сегодня событие неординарное: в Липецкой области появляется место, куда могут приходить ребята с определёнными проблемами, и о них позаботятся. НЛМК нам предлагает другую культуру — это культура заботы о дополнительных потребностях, которые есть у таких детей. И в этом прекрасном медицинском центре их готовы удовлетворять. Я поздравляю жителей Липецкой области с тем, что такие места появляются, и призываю всех присоединяться к культуре Новолипецкого комбината, — поделился эмоциями управляющий Отделением Социального фонда России по Липецкой области Евгений Павлов.

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С открытием Центра реабилитации детей с нарушениями двигательных функций липчан также поздравили два министра — министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина и министр социального развития Татьяна Андреева.

Лилия Самошина отметила, что созданный НЛМК центр внесёт большой вклад в реабилитационный потенциал детского населения и поможет таким ребятам социализироваться и жить полноценной жизнью. Татьяна Андреева отметила, что вопросы детской реабилитации актуальны для региона.

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— Дети со сложными диагнозами должны идти вперёд, жить, развиваться, получать профессию, потом работать и приносить пользу себе, своей семье, обществу — это главная и важнейшая задача человека. Прекрасно, что у нас развивается медицинская помощь, растёт многообразие медицинских услуг, внедряются современные методы реабилитации — за всем этим стоит человеческая жизнь. Большая радость, что появляются подобные медучреждения, — рассказала Татьяна Андреева.

В день открытия рядом с Центром открыли и бронзовую скульптуру «Семья» авторства Ильи Коротченко. Композиция — об опоре и любви, о том, на чём держится и семья, и процесс реабилитации.

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