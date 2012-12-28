Татьяна Дьяконова, Сергей Курбатов и Максим Кавджарадзе получили портфели в Госдуме

Все стали заместителями председателей комитетов.

Трое депутатов Госудумы от Липецкой области заняли руководящие должности в парламентских комитетах.Татьяна Дьяконова получила портфель первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодёжной политике.Сергей Курбатов будет работать первым заместителем председателя комитета по охране здоровья,Максим Кавджарадзе — заместителем председателя комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству.«Поздравляю коллег! Хорошо знаю каждого по совместной работе. Рассчитываю, что вместе мы сможем добиться большего для жителей региона», — написал губернатор Игорь Артамонов на своей странице в соцсетях.