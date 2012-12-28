Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкую область атаковали БПЛА
Происшествия
17-летняя девушка попала под машину 21-летнего водителя
Происшествия
Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
Общество
Из пруда рыбхоза украли 21 килограмм карпов
Происшествия
Челябинский водитель чуть не сбил двух пешеходов в Липецке
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Воздушную опасность на территории Липецкой области отменили
Происшествия
Актриса МХАТ имени Горького Мария Янко сыграла на родной сцене отца
Культура
Октябрь притворился маем
Общество
В Липецке побит температурный рекорд 89-летней давности
Погода в Липецке
Читать все
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Октябрь притворился маем
Общество
В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Общество
Липецкую филармонию возглавил Михаил Мясников
Общество
Улицу Советскую раскопали через месяц после ремонта: мэр в гневе
Общество
Циклон принесёт в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Липецкие силовики отработали отражение диверсий
Происшествия
Татьяна Дьяконова, Сергей Курбатов и Максим Кавджарадзе получили портфели в Госдуме
Общество
Кому — в цирк, кому — в пехоту
Общество
Мэр Михаил Щербаков опубликовал график включения отопления
Общество
Читать все
Общество
263
33 минуты назад

Татьяна Дьяконова, Сергей Курбатов и Максим Кавджарадзе получили портфели в Госдуме

Все стали заместителями председателей комитетов.

Трое депутатов Госудумы от Липецкой области заняли руководящие должности в парламентских комитетах.

Татьяна Дьяконова получила портфель первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодёжной политике.



Сергей Курбатов будет работать первым заместителем председателя комитета по охране здоровья,



Максим Кавджарадзе — заместителем председателя комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству.



«Поздравляю коллег! Хорошо знаю каждого по совместной работе. Рассчитываю, что вместе мы сможем добиться большего для жителей региона», — написал губернатор Игорь Артамонов на своей странице в соцсетях.

Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ
госдума
48
0
32
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить