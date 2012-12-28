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Общество
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33 минуты назад
Татьяна Дьяконова, Сергей Курбатов и Максим Кавджарадзе получили портфели в Госдуме
Все стали заместителями председателей комитетов.
Татьяна Дьяконова получила портфель первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодёжной политике.
Сергей Курбатов будет работать первым заместителем председателя комитета по охране здоровья,
Максим Кавджарадзе — заместителем председателя комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству.
«Поздравляю коллег! Хорошо знаю каждого по совместной работе. Рассчитываю, что вместе мы сможем добиться большего для жителей региона», — написал губернатор Игорь Артамонов на своей странице в соцсетях.
Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ
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