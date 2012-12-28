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Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
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Общество
138
20 минут назад

Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось

В сквере смонтируют освещение, а лестницей займутся в следующем году.

В социальных сетях липчане обратили внимание на остановившееся строительство лестницы от парка Победы к улице Полиграфической, 22. Жители 19-го микрорайона не скрывают разочарования: то, что задумывалось в рамках проекта «Формирование современной городской среды» как удобный и современный пешеходный маршрут, выглядит как заброшенный недострой: «Что же будет с этим грандиозным проектом в логу 19-го микрорайона? В начале строительства лестницы все были полны надежд, но сейчас мы видим лишь недострой, который вызывает лишь недоумение и, честно говоря, раздражение. Место вокруг будущей лестницы, как и сам объект, стало настоящей свалкой строительного мусора! Когда же наконец мы увидим завершение этого проекта и порядок на этом участке?»

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«Контракт на строительство лестничного спуска в Каменный лог со стороны парка Победы расторгнут управлением строительства в одностороннем порядке из-за неисполнения подрядной организацией своих обязательств в установленные сроки. Компания-подрядчик включена в реестр недобросовестных поставщиков. Завершение работ по строительству лестничного спуска перенесено на 2027 год», — сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.

В администрации города пояснили, что строительство лестницы имеет технические сложности. Во-первых, имеется значительный перепад высот — более 10 метров. Во-вторых, прилегающая к будущей лестнице дорога проходит под уклоном с плавным радиусом закругления. Такой рельеф требует нестандартного технического подхода к строительству, чтобы гарантировать безопасность и долговечность конструкции.

Но, как сообщили в мэрии, несмотря на приостановку строительства лестницы, комплексное благоустройство сквера на улице Полиграфической продолжается. В этом году завершится монтаж сети наружного освещения.

Фото: vk.ru/public212486849
благоустройство
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