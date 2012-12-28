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Общество
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20 минут назад
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
В сквере смонтируют освещение, а лестницей займутся в следующем году.
«Контракт на строительство лестничного спуска в Каменный лог со стороны парка Победы расторгнут управлением строительства в одностороннем порядке из-за неисполнения подрядной организацией своих обязательств в установленные сроки. Компания-подрядчик включена в реестр недобросовестных поставщиков. Завершение работ по строительству лестничного спуска перенесено на 2027 год», — сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
В администрации города пояснили, что строительство лестницы имеет технические сложности. Во-первых, имеется значительный перепад высот — более 10 метров. Во-вторых, прилегающая к будущей лестнице дорога проходит под уклоном с плавным радиусом закругления. Такой рельеф требует нестандартного технического подхода к строительству, чтобы гарантировать безопасность и долговечность конструкции.
Но, как сообщили в мэрии, несмотря на приостановку строительства лестницы, комплексное благоустройство сквера на улице Полиграфической продолжается. В этом году завершится монтаж сети наружного освещения.
Фото: vk.ru/public212486849
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