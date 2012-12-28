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Происшествия
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сегодня, 16:59
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В ходе последнего налета БПЛА на Липецк повреждено 109 квартир в шести многоэтажках
Сгорели шесть машин. Еще 13 автомобилей нуждаются в ремонте.
Пострадали 109 квартир в шести многоэтажках. Огонь уничтожил шесть машин. Еще 13 автомобилей нуждаются в ремонте.
Наделавший столько бед беспилотник, вероятно, ударился в опору уличного освещения и взорвался на дворовой парковке недалеко от здания филиала 4-й поликлиники, в верхний этаж которой другой БПЛА влетел ночью 22 октября. Кстати, от последствий той атаки помимо поликлиники были повреждены ЖК «Атмосфера» на улице Игнатьева, а также еще шесть многоэтажек в спальной части города. Всего от того налета пострадало 73 квартиры, а жителю одной из них металлический поражающий элемент в виде шарика попал в сердце. 22 октября от атак БПЛА также пострадал частный дом и 28 машин липчан.
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В мэрии GOROD48 рассказали, что окна поврежденных квартирах заменят сразу после того, как местные производители изготовят новые стеклопакеты. «Замеры практически завершены в тех квартирах, куда смогли попасть представители департамента ЖКХ и управляющих компаний». Как только управляющие компании отремонтируют окна и балконы, они представят свои сметы в администрацию Липецка для оплаты понесенных расходов. К сожалению, в некоторые поврежденные квартиры так и не удалось попасть. Сейчас мэрия делает все возможное, чтобы выйти на связь с их собственниками.
Если говорить о повреждённых машинах, то их владельцы машин могут получить до 100 000 рублей при частичном ущербе и до 600 000 — в случае полного уничтожения автомобиля. Выплаты осуществляются в заявительном порядке за счёт средств резервного фонда администрации города. Средства выделяются гражданам, официально признанным потерпевшими по уголовному делу, или имеющим документы, подтверждающие ущерб.
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