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сегодня, 14:19
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Абонементы на платные парковки в Липецке могут стать общедоступными

С начала ноября практически весь центр города станет платным для длительной стоянки.

В Липецке практически всё готово к запуску новых платных парковочных пространств. По данным GOROD48, они могут заработать уже 5 ноября.

Ранее администрация Липецка сообщала, что на 26 участках дорожной сети в центре города появятся 1400 новых платных парковочных мест вдобавок к 833 существующим. Отвечая на вопросы GOROD48, в мэрии сообщили, что до 5 ноября новые парковочные места будут отмечены на интерактивной карте портала «Липецкое парковочное пространство». Но, как мы выяснили, они уже отмечены на карте сервиса «Яндекс» синей литерой, в отличие от чёрной, обозначающей бесплатные места.

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Для жильцов домов, расположенных возле новых платных мест, как и в случае со старыми, предусмотрено резидентское разрешение — годовой абонемент на парковку по сниженной цене для транспортных средств категории B. Сейчас такой абонемент стоит 1951 рубль. Цена может измениться только при повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Резидентское соглашение оформляется через «Госуслуги» и выдаётся оператором платных парковок МУ «УГС г. Липецка».

При этом мэрия решила позаботиться и о тех, кто постоянно паркуется в центре Липецка: прорабатывается доступность абонементов для всех желающих. Как уверяют в администрации города, они будут «с хорошей скидкой», а оформить их можно будет на месяц или год.

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В администрации GOROD48 рассказали об изменении схемы движения от перекрёстка улиц Неделина и Папина в сторону площади Победы. Оказалось, с введением второго этапа платных парковок это изменение никак не связано. Оно принято «исходя из транспортной ситуации, на основании ежедневного мониторинга и в целях безопасности дорожного движения».
платные парковки
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Иван
15 минут назад
Плата по законам экономики берется за оказываемые услуги. Платными стоянками никаких услуг автовладельцам не оказывается. Наоборот сужаются дороги общего пользования, т.е. создаются помехи,как к примеру на ул. Зегеля. Т.е.налицо незаконное обогащение и ещё ряд нехороших обстоятельств.
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ВОПРОС
23 минуты назад
Почему в Воронеже платная парковка до 19, а в нашей деревне до 20?
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Октябрьская 67
24 минуты назад
А у нас и двора нет, зато выходишь из поезда и вас встречает синия прерывается полоса.
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30 минут назад
Э-э-э-хей... растёт правосознание
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гость
39 минут назад
интересно, а если машина приезжает на выгрузку, и не укладывается в 15 минут бесплатной парковки, они тоже обязаны платить? такими темпами доставка просто откажется от выгрузки в этих местах
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Чиполлино
43 минуты назад
Мы ввели налог на воздух, но они стали меньше дышать. Мы ввели абонементы на парковки, но они стали меньше парковаться! Это возмутительно.
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Александр Н.
51 минуту назад
Поздравляю липчан с ещё одной обираловкой.
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Макс
53 минуты назад
А нафига этот "центр" вообще нужен? Что там есть такого, чего нет в юго-западных районах? Нечего туда вообще ездить и кормить местную инфраструктуру.
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Кирилл
57 минут назад
Обязательно ещё нужно ввести абонементы на транспорт, хотя бы на маршруты АО ЛПТ + МУП ГЭТ!
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