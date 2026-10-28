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Общество
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сегодня, 14:19
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Абонементы на платные парковки в Липецке могут стать общедоступными
С начала ноября практически весь центр города станет платным для длительной стоянки.
Ранее администрация Липецка сообщала, что на 26 участках дорожной сети в центре города появятся 1400 новых платных парковочных мест вдобавок к 833 существующим. Отвечая на вопросы GOROD48, в мэрии сообщили, что до 5 ноября новые парковочные места будут отмечены на интерактивной карте портала «Липецкое парковочное пространство». Но, как мы выяснили, они уже отмечены на карте сервиса «Яндекс» синей литерой, в отличие от чёрной, обозначающей бесплатные места.
Для жильцов домов, расположенных возле новых платных мест, как и в случае со старыми, предусмотрено резидентское разрешение — годовой абонемент на парковку по сниженной цене для транспортных средств категории B. Сейчас такой абонемент стоит 1951 рубль. Цена может измениться только при повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Резидентское соглашение оформляется через «Госуслуги» и выдаётся оператором платных парковок МУ «УГС г. Липецка».
При этом мэрия решила позаботиться и о тех, кто постоянно паркуется в центре Липецка: прорабатывается доступность абонементов для всех желающих. Как уверяют в администрации города, они будут «с хорошей скидкой», а оформить их можно будет на месяц или год.
В администрации GOROD48 рассказали об изменении схемы движения от перекрёстка улиц Неделина и Папина в сторону площади Победы. Оказалось, с введением второго этапа платных парковок это изменение никак не связано. Оно принято «исходя из транспортной ситуации, на основании ежедневного мониторинга и в целях безопасности дорожного движения».
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