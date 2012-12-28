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Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Происшествия
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25 минут назад
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Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Осколок размером с абрикосовую косточку попал термисту в ногу.
«В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку», — рассказал губернатор.
Всего после ракетного удара за медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились ещё пять человек. Двое — с отравлением продуктами горения. Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы. От госпитализации они отказались.
«К сожалению, погиб сотрудник охраны. Ещё раз выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Поручил главе Ельца лично связаться с родственниками погибшего и оказать всю необходимую помощь», — добавил Игорь Артамонов.
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