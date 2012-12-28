В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок

Торговля ёлками начнётся 15 декабря, а закончится в последний день года.

В Липецке начался приём заявок на участие в аукционе по размещению нестационарных торговых объектов для продажи хвойных деревьев к Новому году.Как сообщили в управлении потребительского рынка мэрии, на торги, как и в прошлом году, выставлены 82 точки. При этом в управлении уточнили, что не все из них могут быть фактически задействованы предпринимателями.Ёлки и сосны в Липецке привозят не только местные лесхозы и предприниматели, но и поставщики из других регионов.Например, часть новогодних деревьев приедет из Башкирии. Там заготовка елей и сосен уже началась, и перед отправкой в Липецкую область хвойные прошли фитосанитарный контроль.В мэрии Липецка пояснили GOROD48, что управление потребрынка не отслеживает, из каких регионов в город везут ёлки на продажу, и не учитывает общее количество проданных новогодних деревьев.