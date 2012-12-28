Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Общество
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сегодня, 15:15
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В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Торговля ёлками начнётся 15 декабря, а закончится в последний день года.
Как сообщили в управлении потребительского рынка мэрии, на торги, как и в прошлом году, выставлены 82 точки. При этом в управлении уточнили, что не все из них могут быть фактически задействованы предпринимателями.
Ёлки и сосны в Липецке привозят не только местные лесхозы и предприниматели, но и поставщики из других регионов.
Например, часть новогодних деревьев приедет из Башкирии. Там заготовка елей и сосен уже началась, и перед отправкой в Липецкую область хвойные прошли фитосанитарный контроль.
В мэрии Липецка пояснили GOROD48, что управление потребрынка не отслеживает, из каких регионов в город везут ёлки на продажу, и не учитывает общее количество проданных новогодних деревьев.
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