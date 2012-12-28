«Бабушкино лето» заканчивается, но похолодание будет постепенным

Почти майская погода простоит в Липецкой области ещё как минимум шесть дней.

С 1 ноября в Липецкой области прогнозируются небольшие кратковременные дожди, а с 5 ноября начнёт холодать.— У нас уже не бабье, я бы сказал, «бабушкино лето»! Но оно скоро закончится. Обширный антициклон, который удерживал тёплую погоду над всей европейской территорией России вплоть до Урала, разрушается. Начинает понижаться давление. На этом фоне к нам приходит южный циклон, тёплый фронт которого принесёт осадки, — пояснил изменение погоды GOROD48 дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Николай Зиборов.Резкого похолодания не случится. Только в ночь на 31 октября синоптики прогнозируют заморозки до -1 градуса. В другие дни среднесуточные температуры воздуха останутся выше нормы.29 октября в области повторился температурный рекорд 59-летней давности — воздух прогрелся до +15,5 градуса. Столько же было 29 октября 1967 года.