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Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
Общество
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44 минуты назад
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Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
Деньги направлены на здравоохранение, образование и меры социальной поддержки.
— За счёт экономии, дополнительных доходов и перераспределения средств мы усилим социальные статьи расходов областного бюджета, — сказал председатель Совета Владимир Сериков.
В соответствии с поправками на капитальный ремонт и поддержку учреждений здравоохранения предусмотрено 430 миллионов рублей. На бесплатные лекарства льготникам дополнительно выделены 75 миллионов. Ещё 32 миллиона предусмотрено на создание единого информационного пространства здравоохранения всего региона.
Министерство социальной политики получит 68 миллионов рублей на оснащение реабилитационного центра, где проходят реабилитацию участники СВО. Кроме того, из бюджета выделяются около 19 миллионов на предоставление участникам СВО единовременных выплат взамен земельных участков. Её размер — 250 тысяч рублей.
На оказание мер социальной поддержки к ранее предусмотренным средствам добавлены 187 миллионов рублей. В том числе предусмотрены деньги на региональные выплаты сотрудникам УМВД, УФСИН, Росгвардии, пенсий по потере кормильца, на поддержку многодетных семей.
Местные бюджеты получат из областного 650 миллионов рублей на реализацию мероприятий в сфере теплоснабжения и водоснабжения. Это касается расходов, связанных с проведением специальной военной операции.
155 миллионов рублей направлены на капремонт корпусов санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей», а также на компенсации родителям части стоимости путёвок. На питание обучающихся дополнительно выделены почти 42 миллиона рублей. На содержание учреждений образования — 68,5 миллиона рублей.
С учётом вносимых изменений доходы областного бюджета в 2026 году составят 109 миллиардов рублей, расходы — почти 126 миллиардов, с дефицитом 16,5 миллиарда рублей.
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