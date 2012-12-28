Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов

Директор и бизнесмены провернули схему по покупке модульных туалетов по завышенной цене.



СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального учреждения культуры Липецка и трёх индивидуальных предпринимателей. Они подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).«По версии следствия, в 2025 году подозреваемые организовали фиктивные торги на поставку модульных санитарно-технических объектов. На основании заключённых муниципальных контрактов было перечислено более 27,6 млн рублей, тогда как фактическая стоимость поставленных объектов составила около 17,6 млн рублей», — сообщает СК.Разницу в размере почти 10 млн рублей, по данным следствия, директор и предприниматели присвоили.