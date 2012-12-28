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52 минуты назад

В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было

Прививки против гриппа сделали более 272 тысяч человек — почти четверть населения области.

За неделю с 12 по 18 октября заболеваемость ОРВИ в Липецкой области выросла на 7%. Всего зарегистрировано 4554 случая ОРВИ, в том числе один случай гриппа H1N1. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Напомним, на прошлой неделе в Липецкую областную инфекционную больницу с гриппом А — самым распространенным и часто самым тяжелым типом гриппа — был госпитализирован 11-летний ребёнок.

Сейчас заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 24,6%. Основная доля заболевших приходится на Липецк (58% всех случаев). В основном, cреди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы.

Коронавирус выявили у шестерых человек, что на уровне предыдущей недели.

По состоянию на 16 октября в области привито против гриппа более 272 тысяч человек (24,6% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 51 тысяч детей и более 149 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан — 10 799 человек.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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