Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
У 41-летней ельчанки изъяли партию нелегальных стиков и жидкости для электронных сигарет
Здоровье
71
52 минуты назад
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Прививки против гриппа сделали более 272 тысяч человек — почти четверть населения области.
Напомним, на прошлой неделе в Липецкую областную инфекционную больницу с гриппом А — самым распространенным и часто самым тяжелым типом гриппа — был госпитализирован 11-летний ребёнок.
Сейчас заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 24,6%. Основная доля заболевших приходится на Липецк (58% всех случаев). В основном, cреди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирус выявили у шестерых человек, что на уровне предыдущей недели.
По состоянию на 16 октября в области привито против гриппа более 272 тысяч человек (24,6% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 51 тысяч детей и более 149 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан — 10 799 человек.
0
0
1
0
0
Комментарии