Итоги года
Что в Липецкой области изменилось за год, и какие события в регионе стали самыми заметными.
Летом в усманской семье Михаила и Серафимы Горбуновых родилась тройня. Мальчиков назвали Матвеем, Максимом и Михаилом. В семье двое старших детей: Ева и Владислав. Серафима Горбуновы призналась: «Хотела троих детей, но вышло, что когда пошла за третьим — их сразу стало пять!» А глава семьи Михаил мечтал о большой семье с детства, хотел, чтобы детей у него было семеро.
Медицина: кадры и РУМ
В этом году серьезные изменения произошли в липецкой медицине. Самым значимым из них стало открытие 1 сентября в здании бывшего ЦУМа филиала Российского университета медицины. Документы на специальность «лечебное дело» в липецкий филиал РУМа подавали 265 абитуриентов, студентами стали 144 из них (100 — по целевой квоте, 44 — по программе губернаторскому набору). Стипендия в липецком меде — 6 700 рублей, вдвое больше, чем в других вузах. Его выпускники обязаны отработать пять лет в липецких больницах и поликлиниках. Позже губернатор Игорь Артамонов заявил, что хотел бы видеть в РУМе еще и педиатрический факультет.
Здание для липецкого меда взяли в аренду у бизнесмена Никиты Бадикова. В 2024 году он говорил GOROD48, что ему не терпится запустить новый ЦУМ, реконструкция которого продолжалась с 2018 года. При начале ремонта предполагалось, что в здании разместится ТРЦ, затем — спортивные объекты и офисный центр. Но Никита Бадиков не нашел якорных арендаторов и сдал бывший ЦУМ под университет. В этом году аренда здания обходилась области в 19,4 млн рублей ежемесячно.
В Липецкую область из других регионов переехали за год 63 врача дефицитных специальностей. Каждый получил 1,5 млн рублей подъемных. 23 врача перешли в систему госмедицины из частных клиник. Летом и осенью штаты поликлиник и больниц пополнились сотней молодых врачей, выпускников вузов: 30 терапевтами и 70 узкими специалистами.
В медицину области за год вложены 1,3 млрд рублей. На финальной стадии строительства находятся 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре офиса общей врачебной практики (семейной медицины). В больницы и поликлиники поставлена 371 единица нового оборудования.
Весной в Добром после затянувшегося строительства открыт новый корпус районной больницы, соединенный теплым переходом со старым зданием. В новом корпусе расположились хирургическое, рентгенологическое и стоматологическое отделения, операционные, кабинеты участковых врачей и узких специалистов, процедурные. До этого подразделения больницы были разбросаны по всему райцентру, что затрудняло обслуживание пациентов.
В областной клинической больнице создан кардиохирургический центр. Здесь впервые в области проведены операции на открытом сердце. В планах на 2026-й год — сто таких операций. Рядом, на территории областной детской больницы, закончилось строительство нового хирургического корпуса, который сдан с задержкой на год. По итогу стоимость строительства выросла с изначальных 3,8 млрд рублей до почти 5 миллиардов. Новый корпус рассчитан на 180 коек. С учетом старого корпуса в областной детской смогут одновременно лечить 480 пациентов.
В марте в «Елецком» губернатор Игорь Артамонов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новую поликлинику. В ней — 11 участков для взрослого населения и семь педиатрических. Поликлиника рассчитана на обслуживание 32 000 человек. Позже в поликлинике открылся первый в регионе Центр эмоционального здоровья. А в обновленной после ремонта поликлинике больницы «Липецк – Мед» — репродуктивный центр для семей.
В этом году завершены капитальные ремонты поликлиники на Соколе и детской поликлиники на улице Пушкина. Примечательно, что обе обновляли параллельно с капремонтами домов, на цокольных этажах которых они находятся. Горожане ждали открытия и еще одной поликлиники этого проекта — №1 на Советской, — но этого не случилось из-за конфликта подрядчика с заказчиком. Дело дошло до суда. В итоге ремонтом занялся другой подрядчик, пообещав сдать поликлинику в марте следующего года.
Новые школы, ремонты и планы
В Липецкой области за 2025-1 год открылись три новых школы: в Лебедяни на 1 224 места и две в Липецке: в микрорайонах «Елецкий», рассчитанной на 1 225 учеников и мега-школа во «Взлетном» на 1500 мест. Если школу в Лебедяни строили в два приема (первый корпус для детей начальных классов открыт еще в 2023 году, второй — в этом), то липецкие школы, пусть и с опозданием на восемь-девять месяцев, возвели одним разом.
Порог школы в «Елецком» 1 сентября переступили 917 учеников. У нее — естественно-научный уклон. Фишкой школы стали профессиональный скалодром и школа креативных индустрий — уже вторая в Липецке.
В школу имени Константина Циолковского во «Взлетном» пришли 1050 учеников. Название нового лицея продиктовали его дизайн и интерьеры — они выполнены в космическом стиле. Инженерно-технологический профиль подразумевает углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии.
В 2026 году новых школ в регионе строить не будут — федеральный центр не дает на это денег. Упор будет сделан на ремонтах. В этом году в Липецке, например, капитально обновили пять школ, в следующем — отремонтируют уже 15. Если в этом году в Липецке впервые капитально обновили детский сад №66, то в 2026 году реконструкция ждет еще три детсада: №№ 38, 59 и 130.
Температурные качели и аномалии
Этот год был силен на всякие природные выпендроны, как сказал бы экс-губернатор Олег Королев. Так, уже 8 января в Липецке был побит температурный рекорд 2001 года: воздух прогрелся выше +5 градусов. А вообще в январе природа перепутала январь с мартом: весь первый месяц года столбик термометра не падал ниже нуля, а мы публиковали фото распустившихся цветов и набухших почек. Теплым первый месяц года оставался до самого конца: 30 января был побит температурный рекорд 110-летней давности! Но уже в начале февраля пришли морозы.
В марте нас опять обдало теплом: были побиты четыре температурных рекорда. Среднемесячная температура воздуха оказалась почти на 6 градусов выше нормы. А в апреле наступил… июнь! Синоптики переписали еще четыре рекорда, последний из которых зафиксирован 23 апреля, когда воздух разогрелся до +27,6 градуса. Ну и, понятно, пришла расплата: в начале мая грянули заморозки. Но потом снова резко потеплело и в середине мая в Липецкой области стали массово собирать осенние грибы: подосиновики, маслята и свинушки. Аномалия, скорее всего, была связана с засушливой осенью 2024 года, когда грибов не было совсем.
9 июня в Липецке было +33,6. Жарче, чем в этот же день 1948 года. 22 июня — резкое похолодание: на нас дохнуло октябрем. Но потом лето снова вернулось. 12 июля был самый жаркий день за 116 лет метеонаблюдений — солнце разогрело воздух до +35,3 градуса. В августе во второй раз зацвела акация! Рвала многолетние шаблоны и третья декада сентября с ее 30-градусной жарой.
Начало декабря вернуло нас в осень: в Липецке распускались ромашки и хризантемы, на кустах жимолости и сирени набухли почки, в огородах взошли свёкла, морковь и щавель.
Спорт: закрытие профессиональных клубов
Трудности с наполнением бюджета привели к закрытию в этом году двух профессиональных спортивных клубов. Умер мини-футбольный клуб «ЛКС».Команда прекратила выступление в Суперлиге, а ее дублирующий состав — в Высшей лиге чемпионата России.
На 30-м году существования ликвидирован женский волейбольный клуб «Липецк» (команду знали под названиями «Магия», «Стинол», «Индезит»). Высшие достижения волейболисток — выступление в Кубке ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) в 2002 году, четвертое место в Суперлиге по итогам сезона-2020/21, финал Кубка России в 2021 году, участие в Кубке России. Клуб подготовил двукратных чемпионок мира: Марию Бородакову, Светлану Крючкову, чемпионок мира: Марию Брунцеву, Юлию Меркулову, Веру Улякину.
Мосты и трамваи
Капитально отремонтированы или построены с нуля восемь мостов. Пять в области: мост в Усмани, в селе Большой Самовец, переправы на трассах Вербилово-Грязное – Боринское, Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь, Долгоруково – Верхний Ломовец. Четыре моста перестроены в Липецке: на улицах Студеновской, Первомайской, Октябрьской и на Плехановском спуске. Построен пешеходный мост на улице 40 лет Октября. Разработана проектно-сметная документация на строительство полукилометрового дублера Октябрьского моста (весной его цена выросла до 7,2 млрд рублей). Начались работы по проектированию путепровода из Опытной на улицу Гагарина.
Перед выборами в горсовет в сентябре от 9-го микрорайона на левый берег реки Воронеж через Октябрьский мост пошли по новым рельсам (за вычетом путей на 54-летнем Октябрьском мосту) новые трамваи маршрута №1к, а оттуда, от остановки «Улица Чехова», к шестой доменной печи по старым путям поехали старые трамваи 15-го маршрута. Однако концессионер, компания «Мовиста», из-за удорожания работ и проблем с привлечением заёмных средств продлил срок обновления трамвайной сети города на два года, до декабря 2027-го. А муниципалитет, кстати, уже полностью выполнил свои обязательства перед «Мовистой», выплатив ей 4,8 млрд рублей. Мэр Липецка выразил надежду, что в 2026 году концессионер восстановит движение трамваев от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка и по улицам Металлургов и Краснозаводской до улицы 9 Мая.
Административная реформа и выборы
За три дня до окончания года в мэрии Липецка случилась рокировка: глава города Роман Ченцов поменял одного своего зама-учителя на другого. Из городской администрации ушла 66-летняя Анна Шамаева. Ее место заняла 53-летняя Светлана Бедрова, экс-председатель департамента образования мэрии, назначенная директором школы-новостройки в «Елецком». Это была самая громкая кадровая история этого года мэрии, если не считать назначение 32-летнего бывшего пожарного Владимира Ярикова председателем департамента ЖКХ.
В Липецкой области завершилась административная реформа. Все районы кроме Лев-Толстовского стали муниципальными округами. Лев-Толстовский отстал от поезда по причине скандала с выборами в конце прошлого года-начале этого главы: Эдуард Брагин хотел переизбраться, но область поддерживала другого кандидата. В итоге Брагин потерял должность, а власти — время на трансформацию района в округ.
В сентябре переизбран Липецкий горсовет. В выборах участвовали 109,3 тысячи избирателей, из которых 37 557 проголосовали дистанционно. Явка составила 27,7% — эта цифра существенно превышает показатели двух предыдущих выборов в горсовет: в 2015-м году явка составила 19,4%, в 2020-м — 20,16%. Горсовет обновился более, чем наполовину:из 36 депутатов 19 — новички. 32 депутата — единороссы. По одному мандату получили представители партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Российская партия пенсионеров», «Новые люди» и «ЛДПР». Председателем горсовета вновь стала депутат по округу №12 Евгения Фрай.
Сразу же после выборов взорвалась информационная бомба: Следком объявил об аресте экс-спикера горсовета Александра Афанасьева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним в СИЗО попал бывший военком Липецка Олег Кузнецов. По версии следствия, в 2023 году Афанасьев и Кузнецов взялись помочь бизнесмену Андрею Выжанову (депутату горсовета и куму Афанасьева) минимизировать недоимку по налогам сети магазинов «НаследникЪ Выжанова». Бизнесмен передал им 20 миллионов рублей, которые те присвоили.
Громкие уголовные дела и приговоры
В декабре вынесен приговор бывшему замминистра Минсельхоза РФ Олегу Донских. Суд назначил ему 13 лет общего режима по громкому делу о хищении в 2007-2009 годах 2,5 миллиарда рублей у АО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг». Также он солидарно с сообщниками должен возместить ущерб в 760,3 млн рублей. Донских задержали сотрудники ФСБ в мае 2024 года в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска (при обыске у него нашли самодельный револьвер). С тех пор он находится под стражей. Во время ареста Донских несколько раз просил отправить его в зону СВО, но всякий раз ему в этом отказывали.
Также не раз хотел заключить контракт с Минобороны и заключенный в феврале под домашний арест депутат областного Совета Анатолий Емельянов. Работавшего на постоянной основе в региональном парламенте члена ЛДПР обвиняют в 42-х эпизодах мошенничестве при продаже туристических путевок в составе группы лиц. Потерпевшими по уголовному делу признаны 64 человека, которым, по данным следствия, причинен ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей. За время ареста депутат похудел на 15 килограммов и развелся с женой.
Попал под суд заместитель начальника регионального управления Росприроднадзора Денис Прасолов, зять главы Грязинского округа Владимира Рощупкина. Его приговорили к семи годам строгого режима за взятку в 200 тысяч рублей, полученной от руководителя филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Юрия Кондратова за согласование планов проверок предпринимателей. Также его лишили и классного чина. Кстати, на три года условно приговорили и Юрия Кондратова за поборы с подчиненных: за два года он собрал со своих сотрудников более двух миллионов рублей.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении трех руководителей особой экономической зоны «Липецк» и гендиректора дочерней компании особой экономической зоны ООО «Индустриальные технологии» по 4 ст. 159 УК РФ («хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий гендиректору АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Александру Базаеву и гендиректору ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову. Фигуранты уголовного дела подозреваются в хищении денежных средств экономзоны путем заключения фиктивного контракта между особой экономической зоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой уже были произведены.
Убийства и диверсия
17 лет строгого режима получил убийца 15-летнего школьника на Соколе. Трагедия произошла 13 октября 2024 года. Пьяный 42-летний Андрей Кресников ударил подростка ножом в грудь по ошибке, приняв девятиклассника за оскорбившего его парня.
На Соколе в феврале произошло еще одно громкое убийство: 39-летний Сергей Кажакин нанес 50 ударов ножом и топором 40-летней Елене Гладких за то, что она его отвергла. В день расправы мужчина приехал домой к Елене, вручил ей подарки и цветы, но после того, как она вновь заявила, что любит другого, расправился с женщиной на глазах ее малолетней дочери. Областной суд приговорил его к 17 годам строгого режима.
Утвержден приговор убившему в Липецке жену и падчерицу 24 года назад жителю Подмосковья 60-летнему Алексею Фомину: 11 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в убийстве 42-летней жены и 14-летней падчерицы с третьего захода: в первый и во второй раз его адвокатам удавалось доказать невиновность клиента, уголовное дело которого было построено на одном допросе подозреваемого и на косвенных уликах.
В декабре в Липецкой области возбуждено уголовное дело о диверсии. Четверо подростков в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет подозреваются в подготовке взрыва магистрального нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе. А еще задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге.
Экология и благоустройство
В 2025-м заработал «Экотехнопарк Липецкого района», построенный за три года по концессии компанией «Стройсельхозгарант». В его экотехнопарке — полигон мощностью 100 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс на 200 тысяч тонн и площадка компостирования на 70 тысяч тонн в год.
На Зеленом острове с опозданием на год построили уникальный спортивный комплекс для занятий под открытым небом. Изначально его смета составляла 249 млн рублей, но потом прирастала за счет допработ по строительству туалетов, обустройству системы видеонаблюдения и других работ. Но по итогу получился прекрасный объект с 13 локациями для занятий различными видами спорта.
Не меньшую сумму потратила мэрия Липецка на реализацию личного проекта мэра Ченцова: строительство за взлеткой парка аттракционов. Первый этап «Петропарка» почти закончен: смонтированы и испытаны девять китайских аттракционов (весной там появятся еще автодром и батут). Главным из них будет 20-метровая башня падения. Липчанам не удалось покататься на новых качелях-каруселях этой осенью, как предполагал глава города, поскольку в парке начались работы по благоустройству, озеленению и огораживанию. А в следующем году в «Петропарке» построят дополнительные зоны отдыха, на что в бюджете-2026 зарезервированы 133,5 млн рублей.
Чрезвычайные ситуации: пожары, атаки БПЛА, ДТП
В этом году в области была одна чрезвычайная ситуация: горела часть Воронежского заповедника, расположенная в Усманском округе. На пике пожара его площадь составила почти тысячу гектаров. Лес тушили 400 человек с помощью 125 единиц техники и пожарной авиации.
3 июля обломки БПЛА упали на частный дом в селе Подгорном Липецкого округа. Погибла 71-летняя женщина, ранения получили еще двое. 11 июля беспилотник упал на территории сельхозпредприятия в селе Дмитряшевка Хлевенского округа. «К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
11 марта неподалеку от пункта взимания платы на трассе «Дон» в Становлянском округе во время атаки дрона ранение получил водитель автомобиля из Владимира. 2 июня Игорь Артамонов сообщил о пострадавшем в результате ночной атаки БПЛА жителе Лебедянского района. 15 июля получил баротравму от взрыва беспилотника 20-летний житель Ельца. Больше всего пострадавших — восемь человек — от ночной атаки дронов было в Ельце 23 мая.
19 декабря беспилотник целиком залетел в квартиру жителя Липецка и, как говорят соседи мужчины, приземлился на кровать. К счастью, БПЛА не взорвался, а владельца квартиры не было дома — он ночевал у друзей.
Дорожной аварией с самым большим количеством пострадавших за год стало столкновение 26 декабря в Сухой Лубне автомобиля «Датсун» под управлением 49-летней женщины и микроавтобуса «ГАЗель Next». Женщина, чью машину вынесло под микроавтобус, погибла, а в «ГАЗели», перевозившей работников сельхозпредприятия, пострадали семеро пассажиров.
В Липецкой области произошли семь пожаров, в которых погибли по два человек. Пожалуй, самым ужасным стал пожар 18 сентября в Липецке на улице Адмирала Макарова. Погибли двое малышей, одному из которых было два года, другому — три. Братьев одних оставила мать, которая ушла в гости к соседу. Оказалось, что мальчики играли с зажигалкой и подожгли кусок поролона.
Ребятам о зверятах
Уходит год Змеи. В этом году у нас были новости о гадах. В августе на балкон жительницы многоэтажки в поселке Дачный заползла гадюка. Змея умудрилась добраться аж до четвертого этажа. Хладнокровные спасатели управления по делам ГО и ЧС липецкой мэрии вытащили ее из квартиры и выпустили в лес.
А еще в липецком зоопарке в этом году у зубров Мушкета и Ивушки родился малыш, у ослов Мажора и Маруси осленок (по итогам народного голосования он получил имя Макс — сообщив об этом, мэрия предложила горожанам подписаться на одноименный мессенджер), а за несколько дней до конца года у ягуаров Чипы и Эстреллы появилась черная дочка. У малышки-пантеры пока нет имени. Сотрудники зоопарка просят липчан придумать кличку черной кошке.
