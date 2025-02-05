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Общество
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сегодня, 15:25
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Экс-замминистра сельского хозяйства пытался заключить в СИЗО контракт с Минобороны
Фигурант громкого уголовного дела по масштабным хищениям средств Росагролизинга Олег Донских получил отказ и направил жалобы в военную прокуратуру, министерство обороны и приемную президента РФ.
Судя по содержанию жалобы, Олег Донских считает, что находится под следствием по надуманному обвинению в совершенном организованной группой мошенничестве, и уверен, что ему не удастся доказать невиновность в суде. Это действительно будет трудно сделать, ведь ранее по этому же уголовному делу в Липецке были осуждены два бизнесмена, которых суд счел виновными по тому же составу преступлений.
Напомним, что Игоря Коняхина и Сергея Бурдовского осудили по четырем эпизодам преступления, наказание по которому предусмотрено частью четвертой статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой»). Три из них касались хищений у АО «Росагролизинг», одно — у Россельхозбанка. По данным следствия, в ходе масштабной аферы госкорпорация Росагролизинг лишилась имущества на сумму 1,1 млрд рублей, а Россельхозбанк потерял 760 миллионов. Несмотря на то, что обвиняемые утверждали, что у них не было умысла воровать бюджетные средства, а речь шла только о не исполнении своих обязательств перед партнерами, суд приговорил экс-директора ООО «Центральная водочная компания» Бурдовского к 8 годам лишения свободы, а бывшего руководителя ООО «Липецкагротехсервис» Коняхина — к 10,5 года.
Устоявший во всех инстанциях приговор по делу Коняхина и Бурдовского имеет преюдициальное значение. То есть суд по делу Олега Донских не будет вдаваться в детали, а просто примет как данность этот приговор без проверки и доказательств как вступивший в законную силу. Так что участь экс-заместителя министра сельского хозяйства заранее предрешена. Приговор по его выделенному в отдельное производство дело в связи с таинственным исчезновением Донских в 2012 году будет обвинительным.
Контракт на участие в СВО 55-летний Донских Олег Донских пытался заключить еще в сентябре прошлого года, но в конце процедуры ему было отказано как «нежелательному гражданину РФ для заключения контракта с Минобороны». Олег Донских назвал это беспределом и с тех пор обжалует отказ во всех инстанциях.
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