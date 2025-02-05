Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: концерт Примадонны, выпускники разочарованы низкими зарплатами, начальство рыдает
Общество
Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
В Липецкую область возвращается зима
Погода в Липецке
Стрелок с улицы Бехтеева задержан
Происшествия
«Работать некому!»
Общество
Побег из ИК-2: СК расследовал дело о халатности сотрудников колонии
Происшествия
Сильный снег и заносы на дорогах: спасатели предупредили о резком изменении погоды
Погода в Липецке
Мошенники снимают чужие деньги с помощью виртуального образа карты
Происшествия
Убийцу десятиклассника приговорили к 17 годам колонии строгого режима
Происшествия
Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
Происшествия
Читать все
Экс-замминистра сельского хозяйства пытался заключить в СИЗО контракт с Минобороны
Общество
Суд изберёт меру пресечения стрелку с Бехтеева
Происшествия
34-летний многодетный отец получил 9 колонии строгого режима за убийство жены на почве ревности
Происшествия
Подросток жестоко избил сожителя матери: та приревновала мужчину к бывшей жене
Происшествия
В Воловском округе уничтожают обломки упавшего в выходные авиаприпаса
Происшествия
Эскадрилья БПЛА Минлесхоза Липецкой области вырастет в этом году до 13 дронов
Общество
Количество жалоб липчан на кибермошенников увеличилось на четверть
Происшествия
Вслед за надзирателями под суд отправятся и сбежавшие из ИК-2 заключенные
Происшествия
22-летний парень пырнул ножом посетителя ночного клуба
Происшествия
Липчане жалуются на засоры в канализации, а коммунальщики — на горожан, кидающих в нее мусор
Общество
Читать все
Общество
1021
сегодня, 15:25
10

Экс-замминистра сельского хозяйства пытался заключить в СИЗО контракт с Минобороны

Фигурант громкого уголовного дела по масштабным хищениям средств Росагролизинга Олег Донских получил отказ и направил жалобы в военную прокуратуру, министерство обороны и приемную президента РФ.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Олег Донских, фигурант громкого уголовного дела по масштабным хищениям средств Росагролизинга, задержанный летом прошлого года после 12 лет розыска, пытался заключить контракт с Минобороны и отправится на СВО. Однако в заключении контракта ему было отказано, следуют из жалобы Олега Донских, оказавшейся в распоряжении GOROD48.

5359aae6cd9a4c466732dd508c539e9b.jpg

Судя по содержанию жалобы, Олег Донских считает, что находится под следствием по надуманному обвинению в совершенном организованной группой мошенничестве, и уверен, что ему не удастся доказать невиновность в суде. Это действительно будет трудно сделать, ведь ранее по этому же уголовному делу в Липецке были осуждены два бизнесмена, которых суд счел виновными по тому же составу преступлений.

43c2744bc52f4d3a01d89e27ad0c526f.jpg

Напомним, что Игоря Коняхина и Сергея Бурдовского осудили по четырем эпизодам преступления, наказание по которому предусмотрено частью четвертой статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой»). Три из них касались хищений у АО «Росагролизинг», одно — у Россельхозбанка. По данным следствия, в ходе масштабной аферы госкорпорация Росагролизинг лишилась имущества на сумму 1,1 млрд рублей, а Россельхозбанк потерял 760 миллионов. Несмотря на то, что обвиняемые утверждали, что у них не было умысла воровать бюджетные средства, а речь шла только о не исполнении своих обязательств перед партнерами, суд приговорил экс-директора ООО «Центральная водочная компания» Бурдовского к 8 годам лишения свободы, а бывшего руководителя ООО «Липецкагротехсервис» Коняхина — к 10,5 года.

Устоявший во всех инстанциях приговор по делу Коняхина и Бурдовского имеет преюдициальное значение. То есть суд по делу Олега Донских не будет вдаваться в детали, а просто примет как данность этот приговор без проверки и доказательств как вступивший в законную силу. Так что участь экс-заместителя министра сельского хозяйства заранее предрешена. Приговор по его выделенному в отдельное производство дело в связи с таинственным исчезновением Донских в 2012 году будет обвинительным.

242344.jpg+2025-02-05-15.24.34.jpg

Контракт на участие в СВО 55-летний Донских Олег Донских пытался заключить еще в сентябре прошлого года, но в конце процедуры ему было отказано как «нежелательному гражданину РФ для заключения контракта с Минобороны». Олег Донских назвал это беспределом и с тех пор обжалует отказ во всех инстанциях.
Олег Донских
Росагролизинг
Россельхозбанк
Сергей Бурдовский
Игорь Коняхин
0
0
0
1
8

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Павел
34 минуты назад
Это бывшего зама Наролина сын?
Ответить
Бывалый
41 минуту назад
В СИЗО хорошо - есть дают 3 раза в день, кино показывают патриотическое, в баню водят, отбой по распорядку, тепло, друзей можно завести приятных и симпатичных. Ляпота ! Сиди и сиди, четки перебирай и песенки пой Владимирский Централ с корешами. Романтика !
Ответить
На него воздействуют
58 минут назад
незаконными методами, вот и отказали
Ответить
ахахка
сегодня, 15:59
"И если я плохой человек - меня накажет Божий Суд " - под дурака дед косит
Ответить
111
14 минут назад
Какой он дед - ему 55 лет всего. Да еще и неграмотный судя по тексту письма.
Ответить
Гость
сегодня, 15:52
Я думаю, что всему виной являются краденные деньги, пока он их не вернет, ни куда он с подлодки не денется. Вот что главное!
Ответить
Викторм
сегодня, 15:41
Ну, вообще, странно. Всякие убийцы, насильники и прочие изуверы - желательные граждане для службы в министерстве обороны, а экономический преступник - нежелательный.
Ответить
Да он
42 минуты назад
И там всё украдёт.
Ответить
Умка
58 минут назад
Кукловод остался за кулисами.
Ответить
Алькаш
сегодня, 15:56
Там и без него переизбыток таких "экономистов".
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить