Экс-замминистра сельского хозяйства пытался заключить в СИЗО контракт с Минобороны

Фигурант громкого уголовного дела по масштабным хищениям средств Росагролизинга Олег Донских получил отказ и направил жалобы в военную прокуратуру, министерство обороны и приемную президента РФ.