Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы

Корпус строили два года. По итогу цена госконтракта выросла с изначальных 3,8 млрд рублей до почти 5 миллиардов.

Калужский подрядчик «Каскад-Энерго» сдал в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больнице. Проблемный объект, как и обещал липецкий губернатор Игорь Артамонов на своей недавней прямой линии, удалось достроить к концу уходящего года.Большая стройка на территории детской больницы началась осенью 2023 года. Генподрядчик, калужская компания «Каскад-Энерго», был обязан сдать корпус 1 января 2025 года и соединить его с существующим зданием 1983 года постройки надземным переходом. Однако вовремя калужские строители контракт не выполнили, и область подключила к работе воронежскую компанию «ЖБИ-Капстрой».Во время сложного строительства цена госконтракта выросла с изначальных 3,8 млрд рублей до почти 5 миллиардов.Новый корпус представляет собой четырехэтажное здание общей площадью 19 тысяч кв. метров, то есть почти равен старому зданию детской областной больницы. Проект в плане оснащения оборудованием не типовой, а лучший, как говорят медики, в своем роде в Центральном Черноземье.В двух крыльях первого этажа разместятся хирургическое и гнойное отделения на 50 коек. Между ними — особенный, невиданный в Липецке приемный покой. В нем — просторные залы ожидания для детей и родителей. Приемный покой включает отапливаемые подъездные группы для машин скорой помощи. Это значит, что маленьких пациентов будут осматривать сразу по прибытии. Тут появились т. наз. мильцеровские боксы, позволяющие тут же отделить от других пациентов инфекционных больныхЕсли в существующем травмпункте всего три кабинета и 25 квадратных метров на все случаи жизни, то в новом корпусе под него отведены 12 специализированных кабинетов, отдельные помещения для МРТ, КТ, двух рентгеновских аппаратов, УЗИ-диагностики, экспресс-лаборатория. У тяжелых больных в одном, по сути месте, возьмут и анализы, и проведут все необходимые исследования. Такие пациенты смогут скоротать время при проведении процедур в отдельных палатах, где будут находиться с сопровождающими их родственниками.А корпусе разместились отделения нейрохирургии и травматологии, а также реанимация на 12 коек, оснащенная современным оборудованием, лор-отделение и челюстно-лицевое, урология. На каждом этаже оборудуют кабинет УЗИ-диагностики и малые операционные, где будут делать сложные перевязки, проводить малоинвазивные операции.Если сейчас в областной детской больнице всего три операционных, из которых одна — для экстренных больных, то в новом корпусе их семь и каждая — со своей специализацией. В больнице надеются, что это позволит нарастить показатели плановой помощи, и исчезнет очередь на операции. Также в каждом отделении нового корпуса установлены так называемые комбайны: рабочие места, оборудованные компьютером и микроскопом, позволяющее проводить обследования и делать даже сложные операции. Пользоваться всем этим оборудованием, и проводить высокотехнологичные операции коллектив больницы уже научился у ведущих российских хирургов.Новый корпус рассчитан на 180 коек. С учетом старого корпуса в областной больнице одновременно смогут лечиться 480 пациентов.Так как строители только-только сдали корпус, его нужно тщательно вымыть, продезинфицировать, расставить новую мебель и оборудование. На это нужно некоторое время.