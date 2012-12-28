Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне

Погибла женщина-водитель. Шестеро пассажиров автобуса получили травмы.



Сегодня утром на улице Ленина в селе Сухая Лубна Липецкого округа столкнулись микроавтобус «ГАЗель» – «Некст» и легковой автомобиль «Датсун».«В «ГАЗели», которая перевозила рабочих в совхоз «Агроном» Лебедянского округа, находились 10 пассажиров и водитель. В автомобиле «Датсун» – только водитель, он оказался зажат в салоне», — сообщили в областном управлении МЧС.Женщина-водитель «Датсуна» погибла. Травмы получили шестеро пассажиров автобуса — пятерых из них доставили в больницы.