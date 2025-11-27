Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня

Движение по мосту возобновится на день раньше срока. Обновление Октябрьской с ремонтом моста и дороги обошлось городскому бюджету в 129 миллионов рублей.

Сегодня вечером Уваровская ПМК-22 уберет заградительные барьеры с построенного заново моста на улице Октябрьской. Таким образом, подрядчик мэрии на день раньше срока исполнил муниципальный контракт ценой в 47,8 млн рублей.Контракт на обновление моста на улице Октябрьской мэрия заключила еще в 2024 году. Но работу перенесли на этот год: в 2024-м та же Уваровская ПМК перекладывала по соседству два других моста — на Советской и Первомайской. Как только в мае 2025-го возобновилось движение по мосту на Первомайской, строители пришли на свой третий объект.Строительство с нуля нового моста, самого короткого автомобильного в Липецке длиной 8,7 метра, шло непросто. Во-первых, Уваровская ПМК-22 не согласилась с предложенным ей проектом, которым предполагалось забивание свай под новую конструкцию. Свай было слишком много, а работа копера могла повредить находящиеся рядом старые здания. Подрядчик предложил свой вариант: заложить в русло водоотводной канавы на месте старого моста трубу большого диаметра, а сверху накатать дорогу с пешеходными зонами. В итоге было выбрано другое решение: новый мост возвели на стальном каркасе, смонтированном на винтовых сваях.Еще одна проблема подрядчика была сугубо липецкой: параллельно с работой мостостроителей ресурсные организации и связисты переносили свои сети. И получилась толчея, мешающая строить мост — последние смежники ушли с него только месяц назад!Но все трудности уже позади. Мост блестит новым асфальтом. Строители монтируют по его краям изготовленную из легкого композита ограду, намереваясь к концу дня закончить эту финишную работу.Окончание ремонта моста совпало с завершением ремонта компанией «Инфинити Групп» самой улицы Октябрьской. Работы обошлись 81,2 миллиона. Дорожники обустроили пешеходный переход у дома №28 на улице Октябрьской, а между сквером пограничников и областным судом — еще один: по согласованию с мэрией и Госавтоинспекцией исчез выезд на улицу Карла Маркса с дублера основной дороги. Также проложены тротуары по нечетной стороне улицы Октябрьской, где их не было никогда.А вот что не сложилось: подпорную стену между разноуровневыми дорогой и ее дублером у бывшего «Октября» оставили какой есть, со старыми, крошащимися железобетонными блоками и лестницами к узкой платформе с остановкой «Кинотеатр «Октябрь». У мэрии есть желание сделать над платформой хотя бы навес для пассажиров, поскольку стандартный павильон на ней не поместится.Обновление улицы с ремонтом моста и дороги обошлись городскому бюджету в 129 млн рублей.Напомним, что завтра по Октябрьской и новому мосту возобновится движение автобусов №№306, 322 и 325. Автобусы 325-го маршрута будут заезжать на Октябрьскую по понедельникам и вторникам, в остальные дни недели они будет ехать через Петровский рынок, как и ранее.