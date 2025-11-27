Все новости
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня
Общество
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Две женщины попали под машины в Липецке
Происшествия
Общество
449
сегодня, 11:06
11

Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня

Движение по мосту возобновится на день раньше срока. Обновление Октябрьской с ремонтом моста и дороги обошлось городскому бюджету в 129 миллионов рублей.

Сегодня вечером Уваровская ПМК-22 уберет заградительные барьеры с построенного заново моста на улице Октябрьской. Таким образом, подрядчик мэрии на день раньше срока исполнил муниципальный контракт ценой в 47,8 млн рублей.

97a08295-a200-4db7-952c-00baa1d2ec9e.jpg+2025-11-27-10.39.04+niz.jpg

778acf04-5e40-4b7d-bc45-50ef8fea1b70.jpg+2025-11-27-10.38.35+niz.jpg

Контракт на обновление моста на улице Октябрьской мэрия заключила еще в 2024 году. Но работу перенесли на этот год: в 2024-м та же Уваровская ПМК перекладывала по соседству два других моста — на Советской и Первомайской. Как только в мае 2025-го возобновилось движение по мосту на Первомайской, строители пришли на свой третий объект.

107hrn311mb6e6m3t4gstzy7vjo58rqj.webp

таким был мост этой весной 

Строительство с нуля нового моста, самого короткого автомобильного в Липецке длиной 8,7 метра, шло непросто. Во-первых, Уваровская ПМК-22 не согласилась с предложенным ей проектом, которым предполагалось забивание свай под новую конструкцию. Свай было слишком много, а работа копера могла повредить находящиеся рядом старые здания. Подрядчик предложил свой вариант: заложить в русло водоотводной канавы на месте старого моста трубу большого диаметра, а сверху накатать дорогу с пешеходными зонами. В итоге было выбрано другое решение: новый мост возвели на стальном каркасе, смонтированном на винтовых сваях.

dajiqqvpwdz4xiyx8xxt5mjnnau6wp2q.webp

за месяц до конца работ 

f47324c8-2ab0-4105-a664-beb2c4cab705.jpg+2025-11-27-10.39.04+niz.jpg

мост сейчас

Еще одна проблема подрядчика была сугубо липецкой: параллельно с работой мостостроителей ресурсные организации и связисты переносили свои сети. И получилась толчея, мешающая строить мост — последние смежники ушли с него только месяц назад!

Но все трудности уже позади. Мост блестит новым асфальтом. Строители монтируют по его краям изготовленную из легкого композита ограду, намереваясь к концу дня закончить эту финишную работу.

f98f26e1-b283-4344-9c60-0480c3ad92c9.jpg+2025-11-27-10.39.04+niz.jpg

Окончание ремонта моста совпало с завершением ремонта компанией «Инфинити Групп» самой улицы Октябрьской. Работы обошлись 81,2 миллиона. Дорожники обустроили пешеходный переход у дома №28 на улице Октябрьской, а между сквером пограничников и областным судом — еще один: по согласованию с мэрией и Госавтоинспекцией исчез выезд на улицу Карла Маркса с дублера основной дороги. Также проложены тротуары по нечетной стороне улицы Октябрьской, где их не было никогда.

А вот что не сложилось: подпорную стену между разноуровневыми дорогой и ее дублером у бывшего «Октября» оставили какой есть, со старыми, крошащимися железобетонными блоками и лестницами к узкой платформе с остановкой «Кинотеатр «Октябрь». У мэрии есть желание сделать над платформой хотя бы навес для пассажиров, поскольку стандартный павильон на ней не поместится.

zi79650ct0mbii41pz6a035ttalr9pmx.jpg

sc4idvvd51q8jyv8qq5kuc1xgpz9fxh5.jpg

Обновление улицы с ремонтом моста и дороги обошлись городскому бюджету в 129 млн рублей.

Напомним, что завтра по Октябрьской и новому мосту возобновится движение автобусов №№306, 322 и 325. Автобусы 325-го маршрута будут заезжать на Октябрьскую по понедельникам и вторникам, в остальные дни недели они будет ехать через Петровский рынок, как и ранее.
Бабушка
13 минут назад
наложили новый асфальт, проложили пешеходные дорожки, вроде все хорошо, но почему не насадили деревьев и кустарников на ул.Октябрьская, ведь место позволяет
Ответить
Антонина
15 минут назад
Остановка!!! Люди просто стоят как трамвай ждут.
Ответить
Антон
17 минут назад
Какой мост???? Просто под дорогой переливочная яма ... А асфальт положили на половину улицы , на остальные 150 метров не хватило. Позорище.
Ответить
Елена
19 минут назад
остановка неизвестно на чем держится, ступени ужасные, в гололед очень опасно спускаться! Кроме того не нарисовали переходы, а уже открывать раньше срока ( на один день), не смешно ли...
Ответить
46 минут назад
Ограждение из вторсырья сделали.
Ответить
048
48 минут назад
Городская Администрация, услышьте жителей ул. Октябрьская ! Перенесите, пожалуйста, остановку из аварийного места на плитах в нормальное, безопасное , напротив дома Октябрьская д.3 и Октябрьская д.26. Место там позволяет . И удобно жителям будет и самое главное БЕЗОПАСНО.
Ответить
Сергей
51 минуту назад
Где посадки?
Ответить
56 минут назад
Ограждение опять из вторсырья сделали?
Ответить
Может
сегодня, 11:23
Последнее фото уберёте,а то вся показуха на смарку.
Ответить
НарКом
сегодня, 11:15
Ну просто стахановцы! И мост построили и деньги освоили да еще и раньше срока. Срочно премию выписать!!!
Ответить
