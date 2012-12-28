Происшествия
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сегодня, 03:41
Восемь человек пострадали после падения БПЛА в промышленной зоне Ельца
Также обломки беспилотника упали на крышу жилого дома.
«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал Игорь Артамонов.
По словам Игоря Артамонова, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Его жильцы оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
Также губернатор опроверг слухи об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности.
«Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Оставайтесь в безопасных местах и не подходите к окнам», — обратился Игорь Артамонов к ельчанам.
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