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сегодня, 03:41

Восемь человек пострадали после падения БПЛА в промышленной зоне Ельца

Также обломки беспилотника упали на крышу жилого дома.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о восьми пострадавших в Ельце во время атаки беспилотников.

«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал Игорь Артамонов.

По словам Игоря Артамонова, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Его жильцы оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.

Также губернатор опроверг слухи об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности. 

«Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Оставайтесь в безопасных местах и не подходите к окнам», — обратился Игорь Артамонов к ельчанам.

воздушная тревога
БПЛА
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