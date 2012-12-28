На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей

Мэрия заверяет: это последние в этом году расходы на парк аттракционов.

Управление строительства администрации Липецка готово заплатить 38,7 млн рублей за благоустройство «Петропарка». В мэрии заверяют: это последние в этом году расходы на парк аттракционов, на который уже потрачено более 250 миллионов рублей.Судя по документации, подрядчику предстоит благоустроить 22,3 тысячи кв. м территории, 43% которой отданы под озеленение. Помимо разбивки газонов исполнителю работ предстоит посадить новые деревья взамен 133 вырубленных. В числе саженцев — 13 ив, 15 кленов, 28 рябин, 36 лип, 41 ирга. Для удобства посетителей парка аттракционов предусмотрен модульный туалет на четыре кабинки, шесть теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн.Посетителям «Петропарка» будут предложены бесплатные развлечения. Для самых маленьких появится песочница «Археология», для детей постарше — качели, смонтированные прямо под теневыми навесами, балансировочные бревна, качалки на пружинах, игровой комплекс «Морской бой». Украшением детской зоны отдыха станет игровой комплекс «Корабль Венеция». Для большинства школьников новой забавой станет просторный «Дом страха», стены которого изнутри будут облицованы изогнутыми панелями из нержавеющего металла, создающие искаженные отражения.Для школьников и взрослых в «Петропарке» установят несколько инсталляций и артобъектов (некоторые будут с ночной подсветкой): «Тайм-лапс», «Колосья» из 450 светящихся пшеничных соцветий, «Доменные печи», «Стальной гигант», «Звуковая амфора», «Кинетическая стена», «Корабельные мачты» из 16 элементов, «Липа».Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 1 декабря этого года.В этой закупке GOROD48 неожиданно нашел документацию на ряд работ и объектов, которые фигурировали в предыдущих закупках. Так, в мае мы рассказывали о приобретении «Дома страха» за 11 млн рублей и «Корабле Венеция» с горками и мачтами за 5,3 миллиона.