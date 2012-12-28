Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень для шести районов
Происшествия
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Читать все
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Липецк занял 37 место по уровню средней зарплаты
Экономика
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка
Общество
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Происшествия
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Читать все
Общество
186
21 минуту назад
6

На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей

Мэрия заверяет: это последние в этом году расходы на парк аттракционов.

Управление строительства администрации Липецка готово заплатить 38,7 млн рублей за благоустройство «Петропарка». В мэрии заверяют: это последние в этом году расходы на парк аттракционов, на который уже потрачено более 250 миллионов рублей.

петропарк.jpg

Петропарк-2.jpg

Судя по документации, подрядчику предстоит благоустроить 22,3 тысячи кв. м территории, 43% которой отданы под озеленение. Помимо разбивки газонов исполнителю работ предстоит посадить новые деревья взамен 133 вырубленных. В числе саженцев — 13 ив, 15 кленов, 28 рябин, 36 лип, 41 ирга. Для удобства посетителей парка аттракционов предусмотрен модульный туалет на четыре кабинки, шесть теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн.

туалеты.jpg

Посетителям «Петропарка» будут предложены бесплатные развлечения. Для самых маленьких появится песочница «Археология», для детей постарше — качели, смонтированные прямо под теневыми навесами, балансировочные бревна, качалки на пружинах, игровой комплекс «Морской бой». Украшением детской зоны отдыха станет игровой комплекс «Корабль Венеция». Для большинства школьников новой забавой станет просторный «Дом страха», стены которого изнутри будут облицованы изогнутыми панелями из нержавеющего металла, создающие искаженные отражения.

качели.jpg

артобъекты.jpg

Для школьников и взрослых в «Петропарке» установят несколько инсталляций и артобъектов (некоторые будут с ночной подсветкой): «Тайм-лапс», «Колосья» из 450 светящихся пшеничных соцветий, «Доменные печи», «Стальной гигант», «Звуковая амфора», «Кинетическая стена», «Корабельные мачты» из 16 элементов, «Липа».

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 1 декабря этого года.

P.S. В этой закупке GOROD48 неожиданно нашел документацию на ряд работ и объектов, которые фигурировали в предыдущих закупках. Так, в мае мы рассказывали о приобретении «Дома страха» за 11 млн рублей и «Корабле Венеция» с горками и мачтами за 5,3 миллиона.
парк аттракционов
«Петропарк»
0
1
0
0
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Игорь
4 минуты назад
Сколько вбухано в лысый остров сколько еще потратят на парк золотое дно. Лучше бы ледовый дворец достроили да спорт развивали
Ответить
Липчанин
7 минут назад
Очень хорошо.
Ответить
Нервная мать
8 минут назад
Уже никому не нужен этот парк, как бы прискорбно это не звучало. Липецкую молодежь по пальцам пересчитать. Приезжие еще планку держат, но им парк не нужен, не за этим ехали. А вот трубы ржавые пожилых липчан волнуют, а пожилых тут много. Нужно лучше к ним прислушиваться.
Ответить
Ну и нормально
11 минут назад
Пусть строят. Два корабля "Венеция" не помешают. Но два "Дома страха", пожалуй, перебор. 11 млн. можно потратить на взрослые "Горки".
Ответить
Колян
16 минут назад
У каждого своя пилорама по распилу. Кто на карусельках пилит на карман а кто то на острове. Каждому своё.
Ответить
губернатор колхоза
16 минут назад
Ограждение из золотой колючей проволоки
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить