Пожар в квартире на проспекте Победы тушил 21 человек: спасли кота

Горела квартира на втором этаже.

Сегодня на втором этаже дома №104 по проспекту Победы горела квартира.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на вызов выезжал 21 пожарный. Также было повлечено шесть единиц техники.Горели вещи на площади пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Со слов очевидцев, пожарные спасли кота.