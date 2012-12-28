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Общество
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сегодня, 17:26
Игорь Артамонов побывал в школе-новостройке в Лебедяни
А еще проинспектировал строительство ледового Дворца.
Первый корпус школы-новостройки — для 500 детей начальных классов — открыли еще в 2023 году по этой федеральной программе. Губернатор решил, что негоже рядом с новым зданием оставить старое, в трещинах, аварийное 1957 года постройки. Заручившись поддержкой правительства России, Игорь Артамонов дал добро на возведение корпуса старшей школы на 500 мест.
Большая стройка началась в прошлом году. Работы шли строго по графику. Все общестроительные и отделочные работы в трехэтажном корпусе с яркими фасадами уже завершены. Администрации учебного заведения осталось получить некоторые документы, которые разрешат 1 сентября сесть за парты еще 500 ученикам пятых-одиннадцатых классов.
Губернатор был доволен работой подрядчика, треста «Липецкстрой». Светлый новый корпус соединили надземным крытым переходом с корпусом «началки». Все в нем радует глаз, ведь в новом здании созданы все условия для обучения, труда и отдыха детей. Светлые просторные классы, новая мебель, лаборатории, мастерские: для девочек — с современным швейным оборудованием, для мальчиков — с заводскими станками по обработке дерева и металла. У каждого ученика будет свое место в гардеробе, закрывающемся на ключик. В холлах будут стоять умные сенсорные экраны — с актуальным расписанием уроков, планами школьных и внешкольных мероприятий. Фишками школы будут тир, актовый зал со сценой, построенной так, что любой зритель будет видеть все на ней происходящее, а также прекрасные граффити на стенах, создающие атмосферу в спортзале, коридорах и столовой (пищу ученикам будет готовить прямо в школе пищеблока отобранная по конкурсу кейтеринговая компания).
— У нас появился благодаря стараниям специально нанятых для оформления здания липецких художников «литературный коридор», по которому ученики будут ходить в библиотеку. Со стен на них будут смотреть известные русские и советские писатели: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Маяковский, — говорит директор школы Елена Хрусталева.
1 сентября в школу придут 900 учеников. Но школа готова принять еще сто детей из пригородов. Даже при максимальной загрузке новый корпус позволит перевести все уроки в первую смену.
— Я рад, что мы закончили, что обещали, еще шесть лет назад. Школа получилась на загляденье. Школа — это ведь не только про стены и парты. Это про атмосферу. Про память. И про уверенность в том, что тебя здесь ждут. В этих классах будут не только уроки, но и первые победы, новые открытия и, я уверен, сбывшиеся мечты, — сказал губернатор.
Кстати, по контракту «Липецкстрой» должен был завершить все работы в декабре. Но руководитель подрядной организации Валерий Сешенов внял просьбам губернатора и сократил срок строительства на четыре месяца без экономии на качестве работ.
С завершением строительства 3-й школы все проблемы с получением среднего образования в Лебедяни закрыты. Все три школы — новые. А ведь могло быть так, что все они остались бы старыми, если бы не усилия главы региона, который, поддержанный президентом страны, сумел найти федеральное финансирование на глобальную реновацию лебедянского среднего образования.
По той же госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в Лебедяни строят Ледовый дворец. И здесь подрядчик оказался на высоте. Работы идут с хорошими темпами. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации. Игорь Артамонов похвалил строителей за то, что те параллельно закупают оборудование для арены, включая ледозаливочные машины.
Дворец будет двухэтажным. В нем будут заниматься юных хоккеисты и фигуристы. На лед одновременно смогут выходить до 50 ребят. В вечерние часы и в выходные дни Дворец будет предоставлен всем желающим отточить свое мастерство владения коньками. За тренировками и спортивными состязаниями смогут наблюдать с просторных трибун до 300 зрителей.
— Рядом с Дворцом зимой будет проложена и лыжная трасса. По-моему, это отличная идея — собрать все зимние виды спорта в одном месте, — сказал губернатор.
Игорь Артамонов добавил, что Ледовый дворец в Лебедяни — это лишь один из региональных проектов по развитию сельских территорий. Без федеральной поддержки такие масштабные стройки были бы невозможны. Однако президент страны даже в такое непростое находит средства для развития комфорта на селе, за что ему благодарен липецкий губернатор.
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