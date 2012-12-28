Студеновский мост полностью откроют вечером в пятницу

Об этом сообщил глава Липецка Роман Ченцов.

«Уже в эту пятницу, 17 октября, после 21:00 состоится технический пуск движения. Работы завершили с опережением графика — подрядчик и рабочие справились отлично. Это значимый объект, открытия которого ждут многие липчане. Команда сделала всё, чтобы запустить движение как можно раньше. Осталось нанести дорожную разметку и завершить работы по прилегающему благоустройству», — сообщил мэр Липецка Роман Ченцов в Telegram.По контракту подрядчик, липецкая компания «Капиталстрой», должна сдать работу к 1 ноября. Отрадно, что контракт не был сорван, чего не сказать о других мостах, восстановление которых также должно быть закончено в ноябре: на Плехановском спуске и на улице Октябрьской, которые перестраивает компания из Подмосковья, Уваровская ПМК-22.«Капиталстрой» столкнулся с рядом трудностей, когда начал фактически с нуля строительство нового 36-метрового трехпролетного моста взамен старого 1956 года выпуска. Управление главного смотрителя оценило работы в 175,9 млн рублей, но подрядчик сбросил цену на 1,8 миллиона. На ремонт половину моста перекрыли в июне прошлого года, но по факту работы начались в августе, хотя на аншлаге объекта началом работ значится апрель! Головоломка объяснялась просто: строительство нового моста задержали смежники — сетевые компании. Это — обычное для Липецка дело: торговать работы по ремонтам без учета сроков переноса инженерных и иных коммуникаций. А на этом мосту было очень много сетей, в их числе высоковольтные кабели. Поэтому подрядчику пришлось ждать, пока «Ростелеком», «РВК-Липецк» и «Липецкэнерго» перенесут свои сети. Но даже в августе 2024-го, когда «Капиталстрой» начал работать по контракту, он вдруг наткнулся на канализационный коллектор, который вовсе не был указан на схемах, что является еще одной бедой нашего города! Из-за этого ремонт опять застопорился.Половину нового моста построили в апреле. После чего по ней поехал транспорт и пошли пешеходы. Тогда же началась реконструкция второй половины.