Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку
Происшествия
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
Загрязнение реки Дон оценили в 99 миллионов рублей
Общество
55-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Студеновский мост полностью откроют вечером в пятницу
Общество
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
Общество
629
сегодня, 13:26
2

Студеновский мост полностью откроют вечером в пятницу

Об этом сообщил глава Липецка Роман Ченцов.

«Уже в эту пятницу, 17 октября, после 21:00 состоится технический пуск движения. Работы завершили с опережением графика — подрядчик и рабочие справились отлично. Это значимый объект, открытия которого ждут многие липчане. Команда сделала всё, чтобы запустить движение как можно раньше. Осталось нанести дорожную разметку и завершить работы по прилегающему благоустройству», — сообщил мэр Липецка Роман Ченцов в Telegram.

По контракту подрядчик, липецкая компания «Капиталстрой», должна сдать работу к 1 ноября. Отрадно, что контракт не был сорван, чего не сказать о других мостах, восстановление которых также должно быть закончено в ноябре: на Плехановском спуске и на улице Октябрьской, которые перестраивает компания из Подмосковья, Уваровская ПМК-22.

«Капиталстрой» столкнулся с рядом трудностей, когда начал фактически с нуля строительство нового 36-метрового трехпролетного моста взамен старого 1956 года выпуска. Управление главного смотрителя оценило работы в 175,9 млн рублей, но подрядчик сбросил цену на 1,8 миллиона. На ремонт половину моста перекрыли в июне прошлого года, но по факту работы начались в августе, хотя на аншлаге объекта началом работ значится апрель! Головоломка объяснялась просто: строительство нового моста задержали смежники — сетевые компании. Это — обычное для Липецка дело: торговать работы по ремонтам без учета сроков переноса инженерных и иных коммуникаций. А на этом мосту было очень много сетей, в их числе высоковольтные кабели. Поэтому подрядчику пришлось ждать, пока «Ростелеком», «РВК-Липецк» и «Липецкэнерго» перенесут свои сети. Но даже в августе 2024-го, когда «Капиталстрой» начал работать по контракту, он вдруг наткнулся на канализационный коллектор, который вовсе не был указан на схемах, что является еще одной бедой нашего города! Из-за этого ремонт опять застопорился.

Половину нового моста построили в апреле. После чего по ней поехал транспорт и пошли пешеходы. Тогда же началась реконструкция второй половины.
Комментарии (2)

Житель
6 минут назад
В Москве метро строят быстрее. А здесь 30метров моста 2года.
vlad
10 минут назад
При восстановлении мостов почему-то одни беды. Может пора "грабли" убрать, чтобы не наступали?
