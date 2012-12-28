Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки

В Липецке открыли лицей имени Константина Циолковского с углубленным изучением математики, информатики, физики и технологии.

Сегодня в активно застраиваем микрорайоне Липецке «Взлетном» открылась самая большая школа области — на 1500 учеников. Если быть точнее, новая школа часть многопрофильного лицея с инженерно-техническим уклоном, в который включена существующая 61-я школа на улице Неделина. Ее директор, кандидат исторических наук, Евгений Беляев и стал руководителем лицея, в котором уже учатся 2250 детей (1200 — в старой школе и пока 1050 — в ее новом корпусе).Название нового лицея продиктовали его дизайн и интерьеры — они выполнены в космическом стиле. Инженерно-технологический профиль подразумевает углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии (тут появятся инженерные, информационные и даже космические классы). Уже на праздничной линейке стало ясно, что новая школа будет необычной.Своих двойняшек, Петю и Аню Алексей и Наталья Зыковы привели в 1«Н» класс. 1«Н» — это не то, что вы подумали. Классы пронумеровали буквами греческого алфавита. Поэтому 1«Н» — это 1-й эта. Параллель из шести первых классов (она — самая большая в новой школе) звучит так: альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, эта.— Здесь же не просто школа, а лицей с упором на науку, поэтому и такие научные буквы в названии классов, — сказал отец близнецов. — Более того, тут есть уже инженерный и айтишный первые классы! Но мы пока выбрали класс с универсальной направленностью.Правда, сами первоклашки пока называют свои классы по старинке. Не альфа — а «А», не эта — а «Н».А вот 11-летняя Василиса Дорофеева с гордостью говорит, что зачислена в 5«Σ», сигма-класс. Девочка живет в поселке 10-я Шахта. Несколько ее новых одноклассников — старые знакомые из «началки» 48-й школы на улице Космонавтов. В свой новый лицей она приехала с пересадкой на двух автобусах. «Но нам скоро пообещали подвоз из поселка на школьном автобусе»:— Мне захотелось учится в новом лицее. Он такой красивый, а внутри прикольный. Пока выбрала класс с погружением в компьютеризацию и информатику. Учителя для меня все новые. Одноклассники тоже. Моя жизнь начинается сначала!Новая жизнь ждет и учителей. Преподаватель математики Анна Райкова стала классным руководителем единственного 9«А» класса. В новый лицей она перешла из старой 14-й школы на Опытной потому, что уже год живет в новом микрорайоне. Сюда же, в лицей, пошли и три ее ребенка. Для Анны Райковой руководство над ее тридцатью четырьмя «альфачами» — настоящий вызов. Нужно ведь и в специфике нового места работы разобраться (в основе обучения тут — отсутствие линейного расписания, междисциплинарный подход и проектное обучение), и новый класс, получившийся межконфессиональным, сплотить, и учеников обучить так, чтобы те весной успешно сдали ОГЭ.— Рискнула я, но рискнули и дети. Этот первый год обучения станет для нас всех настоящим испытанием. Но я уверена, что все у нас у всех получится, ведь это чудо — учиться в таком замечательном лицее, полностью отвечающем всем современным требованиям.Кстати, ни о каком закрытии соседней 14-й школы нет и речи. В ней, рассчитанной на 650 учеников, до введения в строй школы во «Взлетном» училось 1300 детей. Часть учеников перешли в новый лицей на улице Виктора Музыки, но часть осталась в разгруженной старой школе.Лицей строился на принципах государственно-частного партнерства по госпрограмме «Развитие образования». Здание возвела липецкая строительная компания по концессионному соглашению между правительством Липецкой области и ООО «Про Школа 48». Губернатор Игорь Артамонов не раз бывал в строящемся четырехэтажном здании , состоящем из 4-х корпусов. И сегодня, как кажется, был доволен результатом.— Школа, действительно, космическая. И по форме, и по содержанию. Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника — все это будет изучаться тут углубленно, — сказал Игорь Артамонов.В начальной школе у каждого ученика будет своя парта, регулируемая по росту. Детей можно рассадить по отдельности или сдвинуть парты в любой комбинации. В классах — полупрозрачные двери. Идешь по коридору — сразу видно, как идет урок и что с дисциплиной. В лицее — просторная столовая на 800 мест (завтраки и обеды будут готовить прямо на месте). В школе четыре спортзала и хореографический класс со станками и зеркалами. На большой пришкольной территории уместились несколько спортплощадок, автогородок, тренажеры, полоса препятствий, детские игровые сооружения с учетом всех возрастных категорий.Из-за того, что в новом лицее уже более тысячи учеников, праздничную линейку провели в два захода. Губернатор приехал на вторую для первоклашек, пяти- и десятиклассников. Но как только ученики кадетского класса подняли на флагштоке триколор и зазвучала музыка, директор школы Евгений Беляев объявил о введении желтого уровня опасности, и все классы по очереди должны перешли с улицы в актовый зал. Сделано это было примерно. Даже первоклашки, каждый в свою очередь, покинули улицу.Актовый зал, похожий на киноконцертный как по количеству мест (их 600), так и по оснащению, легко вместил детей и их родителей.— Мы долго примеривались к строительству этой самой большой школы области. А сейчас, видя этот большой актовый зал, понимаю, что наши сомнения были напрасными. Школа носит имя Циолковского. Она спроектирована на самом высоком уровне. Обучение здесь будет самым современным. Те, кто ее закончит, шагнут во взрослую жизнь с высоким уровнем знаний. Именно этого мы и хотели добиться, построив эту школу. Все поработали хорошо. Что может быть лучше для нас, взрослых, чем детский смех в этот день. Поздравляю вас всех с началом нового учебного года! — обратился к ученикам Игорь Артамонов.Дети остались на праздничную программу, а губернатор, спикер облсовета Владимир Сериков и мэр Липецка Роман Ченцов прошлись по классам, лабораториям и мастерским. Руководителей области и города поразило увиденное. Кажется, до сих пор не могут поверить в реальность происходящего и учителя. Так, на вопрос главы региона, что надо прикупить еще, учительница химии сказала, что и то, что есть в ее классе, ей и не снилось!В столярной мастерской для мальчиков Игорь Артамонов сразу же взял в руки тонкую отточенную стамеску. «В мои годы были стамесищи!» — губернатор разводит на пять сантиметров большой и указательный пальцы: «Вот такие!» Но пока, к сожалению, 61-й лицей не нашел преподавателя труда. Однако его директор уверен, что еще неделя-другая, и школа будет полностью укомплектована учителями.