Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Читать все
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1997
сегодня, 15:48
10

Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки

В Липецке открыли лицей имени Константина Циолковского с углубленным изучением математики, информатики, физики и технологии.

Сегодня в активно застраиваем микрорайоне Липецке «Взлетном» открылась самая большая школа области — на 1500 учеников. Если быть точнее, новая школа часть многопрофильного лицея с инженерно-техническим уклоном, в который включена существующая 61-я школа на улице Неделина. Ее директор, кандидат исторических наук, Евгений Беляев и стал руководителем лицея, в котором уже учатся 2250 детей (1200 — в старой школе и пока 1050 — в ее новом корпусе).

IMG_7763_ватермарк.jpg

Название нового лицея продиктовали его дизайн и интерьеры — они выполнены в космическом стиле. Инженерно-технологический профиль подразумевает углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии (тут появятся инженерные, информационные и даже космические классы). Уже на праздничной линейке стало ясно, что новая школа будет необычной.

Своих двойняшек, Петю и Аню Алексей и Наталья Зыковы привели в 1«Н» класс. 1«Н» — это не то, что вы подумали. Классы пронумеровали буквами греческого алфавита. Поэтому 1«Н» — это 1-й эта. Параллель из шести первых классов (она — самая большая в новой школе) звучит так: альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, эта.

— Здесь же не просто школа, а лицей с упором на науку, поэтому и такие научные буквы в названии классов, — сказал отец близнецов. — Более того, тут есть уже инженерный и айтишный первые классы! Но мы пока выбрали класс с универсальной направленностью.

IMG_7022_ватермарк.jpg

Правда, сами первоклашки пока называют свои классы по старинке. Не альфа — а «А», не эта — а «Н».

IMG_7267_ватермарк.jpg

IMG_7137_ватермарк.jpg

IMG_7258_ватермарк.jpg

IMG_7598_ватермарк.jpg

А вот 11-летняя Василиса Дорофеева с гордостью говорит, что зачислена в 5«Σ», сигма-класс. Девочка живет в поселке 10-я Шахта. Несколько ее новых одноклассников — старые знакомые из «началки» 48-й школы на улице Космонавтов. В свой новый лицей она приехала с пересадкой на двух автобусах. «Но нам скоро пообещали подвоз из поселка на школьном автобусе»:

— Мне захотелось учится в новом лицее. Он такой красивый, а внутри прикольный. Пока выбрала класс с погружением в компьютеризацию и информатику. Учителя для меня все новые. Одноклассники тоже. Моя жизнь начинается сначала!

Новая жизнь ждет и учителей. Преподаватель математики Анна Райкова стала классным руководителем единственного 9«А» класса. В новый лицей она перешла из старой 14-й школы на Опытной потому, что уже год живет в новом микрорайоне. Сюда же, в лицей, пошли и три ее ребенка. Для Анны Райковой руководство над ее тридцатью четырьмя «альфачами» — настоящий вызов. Нужно ведь и в специфике нового места работы разобраться (в основе обучения тут — отсутствие линейного расписания, междисциплинарный подход и проектное обучение), и новый класс, получившийся межконфессиональным, сплотить, и учеников обучить так, чтобы те весной успешно сдали ОГЭ.

IMG_7185_ватермарк.jpg

— Рискнула я, но рискнули и дети. Этот первый год обучения станет для нас всех настоящим испытанием. Но я уверена, что все у нас у всех получится, ведь это чудо — учиться в таком замечательном лицее, полностью отвечающем всем современным требованиям.

Кстати, ни о каком закрытии соседней 14-й школы нет и речи. В ней, рассчитанной на 650 учеников, до введения в строй школы во «Взлетном» училось 1300 детей. Часть учеников перешли в новый лицей на улице Виктора Музыки, но часть осталась в разгруженной старой школе.

Лицей строился на принципах государственно-частного партнерства по госпрограмме «Развитие образования». Здание возвела липецкая строительная компания по концессионному соглашению между правительством Липецкой области и ООО «Про Школа 48». Губернатор Игорь Артамонов не раз бывал в строящемся четырехэтажном здании , состоящем из 4-х корпусов. И сегодня, как кажется, был доволен результатом.

— Школа, действительно, космическая. И по форме, и по содержанию. Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника — все это будет изучаться тут углубленно, — сказал Игорь Артамонов.

В начальной школе у каждого ученика будет своя парта, регулируемая по росту. Детей можно рассадить по отдельности или сдвинуть парты в любой комбинации. В классах — полупрозрачные двери. Идешь по коридору — сразу видно, как идет урок и что с дисциплиной. В лицее — просторная столовая на 800 мест (завтраки и обеды будут готовить прямо на месте). В школе четыре спортзала и хореографический класс со станками и зеркалами. На большой пришкольной территории уместились несколько спортплощадок, автогородок, тренажеры, полоса препятствий, детские игровые сооружения с учетом всех возрастных категорий.

IMG_7758_ватермарк.jpg

Из-за того, что в новом лицее уже более тысячи учеников, праздничную линейку провели в два захода. Губернатор приехал на вторую для первоклашек, пяти- и десятиклассников. Но как только ученики кадетского класса подняли на флагштоке триколор и зазвучала музыка, директор школы Евгений Беляев объявил о введении желтого уровня опасности, и все классы по очереди должны перешли с улицы в актовый зал. Сделано это было примерно. Даже первоклашки, каждый в свою очередь, покинули улицу.

IMG_7239_ватермарк.jpg

Актовый зал, похожий на киноконцертный как по количеству мест (их 600), так и по оснащению, легко вместил детей и их родителей.

IMG_7500_ватермарк.jpg

IMG_7475_ватермарк.jpg

IMG_7534_ватермарк.jpg

— Мы долго примеривались к строительству этой самой большой школы области. А сейчас, видя этот большой актовый зал, понимаю, что наши сомнения были напрасными. Школа носит имя Циолковского. Она спроектирована на самом высоком уровне. Обучение здесь будет самым современным. Те, кто ее закончит, шагнут во взрослую жизнь с высоким уровнем знаний. Именно этого мы и хотели добиться, построив эту школу. Все поработали хорошо. Что может быть лучше для нас, взрослых, чем детский смех в этот день. Поздравляю вас всех с началом нового учебного года! — обратился к ученикам Игорь Артамонов.

Дети остались на праздничную программу, а губернатор, спикер облсовета Владимир Сериков и мэр Липецка Роман Ченцов прошлись по классам, лабораториям и мастерским. Руководителей области и города поразило увиденное. Кажется, до сих пор не могут поверить в реальность происходящего и учителя. Так, на вопрос главы региона, что надо прикупить еще, учительница химии сказала, что и то, что есть в ее классе, ей и не снилось!

IMG_7701_ватермарк.jpg

IMG_7686_ватермарк.jpg

IMG_7713_ватермарк.jpg

В столярной мастерской для мальчиков Игорь Артамонов сразу же взял в руки тонкую отточенную стамеску. «В мои годы были стамесищи!» — губернатор разводит на пять сантиметров большой и указательный пальцы: «Вот такие!» Но пока, к сожалению, 61-й лицей не нашел преподавателя труда. Однако его директор уверен, что еще неделя-другая, и школа будет полностью укомплектована учителями.
школа на «Взлетном»
День знаний
Игорь Артамонов
7
0
0
8
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
24 минуты назад
Так Вы определить с буквами. Буква эпсилон 5 буква алфавита или буква сигма 18 буква? А что в новой школе будет 18 пятых классов?
Ответить
Радует
сегодня, 18:01
что вспомнили, что надо готовить инженеров, а не юристов с экономистами !!!
Ответить
знающий
сегодня, 17:15
В России надо фантик красивый показать, а что в фантике - загадка, лишь бы выплюнуть не захотелось. Стены образование не дают. Нужны профессиональные кадры, а где их взять??? кадры - это советское поколение, рожденные в СССР. А нынешнее - только в продвинутое в компьютере, не более того. В липецке ставка на молодежь, а что в голове у этой молодежи? Пустота...
Ответить
Бабушка Ненила
сегодня, 17:15
Надо использовать старославянский алфавит: А- "Аз", Б- "Буки", В- "Веди" и т.д. Закончить можно - Х - "Хер"
Ответить
Точно !
сегодня, 17:39
Прям с языка сняла...
Ответить
дилетант
сегодня, 16:43
насколько комфортно многим ученикам и учителям в тысячной толпе ? качественное образование в частных школах дают в классах по 10 человек за соответствующую плату.
Ответить
Без
сегодня, 16:17
бензина нету жизни что ли ? Обстрадались и тут !
Ответить
Русский
сегодня, 16:55
Да на бензине вся жизнь завязана, все цены на основе его формируют, а таким пустоголовым как ты всё не почем, поэтому так и живём, мясо то наверное уже только и по праздникам кушаешь)))
Ответить
Ромео
сегодня, 15:58
Че улыбаются, непонятно, бензин то уже 60 рубасов...
Ответить
сегодня, 15:52
Я есмь Альфа и Омега...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить