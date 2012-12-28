В липецком зоопарке осленку дали имя Макс

Сообщив об этом, мэрия предложила горожанам подписаться на одноименный мессенджер.

По итогам народного голосования в липецком зоопарке недавно рожденному черному как смоль осленку дали имя Макс, — пишет Telegram-канал мэрии. «Горожане с удовольствием поддержали семейную традицию: ведь имена его родителей, мамы Маруси, и папы Мажора тоже начинаются на букву «М». И тут же мэрия предложила горожанам подписаться на мессенджер МАКС.Имя Макс осленку предложила дать лишь одна из двадцати участников голосования. Среди иных вариантов — Джонни, Лёва, Жорик, Манго, Черчель, Мериадок, Диор, Марс, Марсель, Марк, Уголёк, Бантик, Красавчик, Русик, Макар, Мафин, Марципан, Митя, Марис и Мариус.