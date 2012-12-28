Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
В липецком зоопарке осленку дали имя Макс
Сообщив об этом, мэрия предложила горожанам подписаться на одноименный мессенджер.
Имя Макс осленку предложила дать лишь одна из двадцати участников голосования. Среди иных вариантов — Джонни, Лёва, Жорик, Манго, Черчель, Мериадок, Диор, Марс, Марсель, Марк, Уголёк, Бантик, Красавчик, Русик, Макар, Мафин, Марципан, Митя, Марис и Мариус.
