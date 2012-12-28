Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
От памятника Танкистам до остановки «Улица Чехова» пассажиров будет возить трамвай 1к, оттуда до шестой доменной печи по старым рельсам — трамвай 15-го маршрута. Пересадка для работников промпредприятий будет бесплатной.
С расписанием движения трамваев уже можно ознакомится на сайте МУП «Городской электротранспорт».
