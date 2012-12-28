Все новости
Происшествия
4679
сегодня, 08:56
12

Беспилотник влетел в пустую квартиру

По счастливой случайности ее владелец не ночевал дома.

Квартира липецкой многоэтажки, в окна которой ночью влетел БПЛА, как узнал GOROD48, была пустой. Ее владелец по счастливой случайности ночевал у знакомых.

Беспилотник влетел в квартиру целиком, у него лишь отвалились крылья. Боевая часть не сдетонировала, и уже обезврежена пиротехниками. В квартире поврежден балкон и выбиты окна.

Ночью из многоэтажки эвакуировали жильцов. Часть из них, как рассказал мэр Роман Ченцов, разъехалась по родственникам и знакомым, а около 40 человек были размещены в пункте временного пребывания, обеспечены едой и горячим чаем. К восьми утра ПВР опустел — эвакуированные жильцы отправились на работу.

воздушная тревога
БПЛА
4
4
7
3
6

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вадим
9 минут назад
Беспилотник не был сбит, но был подавлен системой РЭБ
Ответить
Город 48
11 минут назад
Не ПВР, а ПВП. ВНИМАТЕЛЬНО.
Ответить
Александр Н.
13 минут назад
У хозяина квартиры второй день рождения.
Ответить
Гость
15 минут назад
По какому адресу это произошло? Кто пишет «обломки» упали на дом, а тут аш целый влетел.. Определитесь хоть. Попахивает ложью
Ответить
ГОСТ
17 минут назад
Он был сбит об пустую квартиру.
Ответить
ГОСТЬ53
26 минут назад
Ужас-ужасный!! Значит, он не был сбит????? Я и так в Грязях всю ночь не спала...
Ответить
Сергей Тонких
30 минут назад
... жаль владельца квадратных метров. Победа будет!
Ответить
Житель
35 минут назад
В каком районе это было ?
Ответить
Татьяна
4 минуты назад
Пишут мкр Елецкий.
Ответить
Город 48
13 минут назад
Елецкий мкр
Ответить
Валентина
42 минуты назад
Интернет включите. Мы же все понимаем, что это не помогает.
Ответить
САИ
46 минут назад
Так этот БПЛА не был сбит.
Ответить
