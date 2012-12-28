«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
сегодня, 08:56
Беспилотник влетел в пустую квартиру
По счастливой случайности ее владелец не ночевал дома.
Беспилотник влетел в квартиру целиком, у него лишь отвалились крылья. Боевая часть не сдетонировала, и уже обезврежена пиротехниками. В квартире поврежден балкон и выбиты окна.
Ночью из многоэтажки эвакуировали жильцов. Часть из них, как рассказал мэр Роман Ченцов, разъехалась по родственникам и знакомым, а около 40 человек были размещены в пункте временного пребывания, обеспечены едой и горячим чаем. К восьми утра ПВР опустел — эвакуированные жильцы отправились на работу.
