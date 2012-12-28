Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
На балкон к липчанке забралась змея
Спасатели не рекомендуют подходить близко к гадам.
Хозяйка квартиры позвонила спасатели, те поймали змею и выпустили в лес.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС со ссылкой на местных жителей, змея, скорее всего приползла из леса, который находится неподалеку. Рептилии и ежи нередко «заходят в гости» к жителям Дачного. Ближе к холодам они ищут теплые места и еду.
Спасатели предупредили, если увидел змею, не стоит паниковать и подходить к ней близко и тем более ее ловить или убивать. Надо дать змее возможность уползти.
Видео: Telegram-канал Липецкие спасатели
