На балкон к липчанке забралась змея

Спасатели не рекомендуют подходить близко к гадам.

На балкон одного из многоэтажных домов посёлка Дачный накануне вечером заползла гадюка. Причем змея умудрилась добраться аж до четвертого этажа.Хозяйка квартиры позвонила спасатели, те поймали змею и выпустили в лес.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС со ссылкой на местных жителей, змея, скорее всего приползла из леса, который находится неподалеку. Рептилии и ежи нередко «заходят в гости» к жителям Дачного. Ближе к холодам они ищут теплые места и еду.Спасатели предупредили, если увидел змею, не стоит паниковать и подходить к ней близко и тем более ее ловить или убивать. Надо дать змее возможность уползти.