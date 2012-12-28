Назначили «положенца» и «смотрящих», собирали «общак»: 12 заключенных елецкой колонии выслушали приговор

Заключенные признаны виновными в организации деятельности экстремисткой организации.

Липецкий областной суд рассмотрел уголовное дело 12 заключенных елецкой колонии, по обвинению организации деятельности экстремисткой организации.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 42-летний заключенный елецкой колонии №3 получил статус так называемого «положенца» и занял высшее положение в преступной иерархии на подконтрольной ему территории. Он пропагандировал «воровские идеи», сплачивал под ними других, пропагандировал криминальную субкультуру, не соблюдал правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Также он совместно со своим помощником формировал так называемый «общак», за счет которого осуществлялось финансирование запрещённой экстремисткой организации «АУЕ».42-летнего мужчину осудили по трём статьям Уголовного кодекса — за занятие высшего положения в преступной иерархии, организацию деятельности экстремистской организации и сбор средств для ее финансирования. Он получил 12 лет лишения свободы, пять из которых он будет отбывать в тюрьме и семь — в колонии строгого режима, со штрафом в миллион рублей.За формирование «общака» и участие в деятельности экстремистской организации ещё один заключённый получил 6 лет колонии особого режима с ограничением свободы на 10 месяцев.Остальные 10 подсудимых, выполнявших роль «смотрящих» за отрядами, за участие в деятельности экстремистской организации получили от трёх до пяти лет колонии строго или особого режима с ограничением свободы на 10 месяцев.