59-летнюю женщину осудили за финансирование украинской религиозной организации

Лебедянский районный суд назначил 59-летней женщине 300 часов обязательных работ за финансирование иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России (по части второй статьи 284.1 УК РФ). Дело в отношении жительницы Лебедянского округа было возбуждено по материалам УФСБ по Липецкой области.«Женщина длительное время разделяла идеи украинской религиозной организации, которая в 2022 году признана в России нежелательной, и регулярно переводила ей деньги.Во время обысков у женщины была изъята религиозная литература и обнаружена переписка с членами организации, в которой обсуждается выплата так называемой «десятины», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.В суде находится аналогичное дело и 34-летней дочери женщины.