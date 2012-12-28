Общество
549
сегодня, 11:07
2

59-летнюю женщину осудили за финансирование украинской религиозной организации

За это же судят и 34-летнюю дочь.

Лебедянский районный суд назначил 59-летней женщине 300 часов обязательных работ за финансирование иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России (по части второй статьи 284.1 УК РФ). Дело в отношении жительницы Лебедянского округа было возбуждено по материалам УФСБ по Липецкой области.

«Женщина длительное время разделяла идеи украинской религиозной организации, которая в 2022 году признана в России нежелательной, и регулярно переводила ей деньги.

Во время обысков у женщины была изъята религиозная литература и обнаружена переписка с членами организации, в которой обсуждается выплата так называемой «десятины», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

В суде находится аналогичное дело и 34-летней дочери женщины.
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Макака сирапука
25 минут назад
Так смешно , что аж плакать хочется...
Ответить
й
44 минуты назад
А говорили, что телефонные мошенники.
Ответить
