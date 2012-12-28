сегодня, 11:07
59-летнюю женщину осудили за финансирование украинской религиозной организации
За это же судят и 34-летнюю дочь.
«Женщина длительное время разделяла идеи украинской религиозной организации, которая в 2022 году признана в России нежелательной, и регулярно переводила ей деньги.
Во время обысков у женщины была изъята религиозная литература и обнаружена переписка с членами организации, в которой обсуждается выплата так называемой «десятины», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.
В суде находится аналогичное дело и 34-летней дочери женщины.
