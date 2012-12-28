сегодня, 15:07
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
С нового учебного года в школах вводится предмет «Духовно-нравственная культура России».
— В Липецкой области предмет «Духовно-нравственная культура России» будут преподавать учителя истории. Для них запланированы курсы повышения по дополнительной профессиональной программе, методические консультации в рамках заседания отделения учителей истории регионального учебно-методического объединения общего образования, — рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства образования Липецкой области.
ДНКР будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов), с 2027/28 учебного года в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).
«Суть предмета заключается в знакомстве школьников с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, которые сыграли значительную роль в развитии нашей страны. Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход», — ранее прокомментировал нововведение Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Уже готовятся методические материалы и линейка единых учебников по новому предмету.
Комментарии (1)