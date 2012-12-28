Все новости
Общество
208
27 минут назад
1

На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей

Муниципалитет полностью выполнил свои обязательства перед «Мовистой».

Администрация Липецка как концедент полностью выполнила свои обязательства перед концессионером, компанией «Мовиста Регионы Липецк», по проекту модернизации городской трамвайной сети. За несколько лет мэрия перечислила исполнителю работ 4 миллиарда 822 миллиона рублей.

Однако концедент не выполнил своей задачи, не сдал обновленную трамвайную сеть муниципалитету к концу этого года. Напомним, что концессионер должен был к 31 декабря реконструировать 40,8 км трамвайных путей и построить 5,2 км новых, повесить новую контактную сеть, обновить инфраструктуру депо, приобрести 46 современных низкопольных трамваев производства Усть-Катавского завода. По факту Липецк получил лишь трамваи.

9njk45kt8cuzg0feze2xkf8g124y1jff.jpg

По состоянию на сегодня в Липецке работают три трамвайных маршрута. Трамвай-«двойка» возит пассажиров от депо до остановки «Памятник танкистам» и обратно. От депо до остановки «Улица Чехова» на Левом берегу и обратно ходит трамвай 1к. От остановки «Улица Чехова» до шестой доменной печи по старым рельсам, не вошедшим в концессию, курсируют трамваи 15-го маршрута. В общей сложности на этих направлениях переложено 24 км путей. И пока все.

Из‑за удорожания работ и проблем с привлечением заемных средств концессионер предложил мэрии и правительству области пересмотреть условия соглашения. В итоге было принято решение о продлении срок реализации проекта на два года, до 31 декабря 2027-го.

Этой осенью подрядчик концессионера, компания «СтройСервис», начал разрабатывать грунт, отсыпать песчано-щебеночную подушку и укладывать рельсошпальную решетку на третьей очереди проекта — от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. На улицах Московской, Циолковского, Терешковой предстоит уложить порядка 10 километров путей. В следующем году концессионер достроит участок путей от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления на улице 9 Мая. Там нужно уложить 5,5 км рельсошпальной решетки. Две этих стройки должны быть завершены осенью 2026 года.

А в 2027 году «Мовиста» должна построить новую трамвайную ветку в спальном Юго-Западном районе: от улицы Катукова до Воронежского шоссе. Однако мэр Липецка Роман Ченцов ранее сообщил GOROD48, что она будет короче предусмотренной ранее и, возможно, ее конечной остановкой станет развязка улиц Стаханова и Свиридова.
трамвай
концессия
0
0
3
0
1

Комментарии (1)

Очень странная концессия?
Ответить
