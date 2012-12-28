Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
48 минут назад
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
ФСБ сообщила подробности дела подростков, обвиняемых в подготовке диверсии на нефтепроводе «Транснефть-Дружба» в Липецкой области.
«В октябре 2025 года за денежное вознаграждение они совершали поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также получили координаты тайника с СВУ для подрыва магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе», — говорится в релизе ФСБ.
Напомним, в отношении подростков СК возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору.
