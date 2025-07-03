Ночью в Липецкой области сбиты 10 БПЛА, погибла женщина

Обломки беспилотника упали на частный дом в селе Подгорном. БПЛА попали в строящийся дом и на парковку предприятия в Ельце. В Липецке повреждены несколько домов и автомобилей.

Во время ночной атаки беспилотников обломки одного из них упали на частный дом в селе Подгорном Липецкого округа. Погибла 71-летняя женщина, ранения получили два человека.Кроме того в Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания. Жителей дома эвакуировали. Другой БПЛА упал на парковку одного из предприятий Ельца, после чего возник пожар. Сотрудники ближайших цехов были эвакуированы.«По предварительной информации, жертв и пострадавших в Ельце нет», — сообщил губернатор Артамонов.В Липецке тоже обошлось без жертв. Однако в разных частях города повреждены стекла и крыши домов, несколько автомобилей.— С ночи специальная комиссия администрации на местах, обследует все повреждения. Обязательно окажем всю необходимую помощь, — рассказал мэр Роман Ченцов.По данным Минобороны РФ, за ночь в Липецкой области сбиты 10 БПЛА.Атака на область началась в 01:54, когда красный уровень угрозы был объявлен в Добринском и Усманском районе. В 02:21 сирены зазвучали по всей области: красный уровень был введен для всего региона. Отбой уровня «Угроза атаки БПЛА» объявлен в 06:17. Сейчас в области действует желтый уровень.В 08:16 объявлен отбой желтого уровня.