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52 минуты назад
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Ночью в Липецкой области сбиты 10 БПЛА, погибла женщина

Обломки беспилотника упали на частный дом в селе Подгорном. БПЛА попали в строящийся дом и на парковку предприятия в Ельце. В Липецке повреждены несколько домов и автомобилей.

Во время ночной атаки беспилотников обломки одного из них упали на частный дом в селе Подгорном Липецкого округа. Погибла 71-летняя женщина, ранения получили два человека.

Кроме того в Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания. Жителей дома эвакуировали. Другой БПЛА упал на парковку одного из предприятий Ельца, после чего возник пожар. Сотрудники ближайших цехов были эвакуированы. 

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«По предварительной информации, жертв и пострадавших в Ельце нет», — сообщил губернатор Артамонов.

В Липецке тоже обошлось без жертв. Однако в разных частях города повреждены стекла и крыши домов, несколько автомобилей. 

— С ночи специальная комиссия администрации на местах, обследует все повреждения. Обязательно окажем всю необходимую помощь, — рассказал мэр Роман Ченцов.

По данным Минобороны РФ, за ночь в Липецкой области сбиты 10 БПЛА. 

Атака на область началась в 01:54, когда красный уровень угрозы был объявлен в Добринском и Усманском районе. В 02:21 сирены зазвучали по всей области: красный уровень был введен для всего региона. Отбой уровня «Угроза атаки БПЛА» объявлен в 06:17. Сейчас в области действует желтый уровень.

UPD. В 08:16 объявлен отбой желтого уровня.

воздушная тревога
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Комментарии (3)

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Как гость
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Александр
6 минут назад
Кто же это сочиняет? Подгорное..... Женщина погибла на Сырском Руднике. Искренние соболезнования....
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житель Липецка
9 минут назад
Искренние соболезнования и сил родственникам.
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Гость
27 минут назад
Выражаю искренние соболезнования семье погибшей женщины.
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