сегодня, 09:22
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Самому возрастному новичку — 60 лет, самому молодому — 27.
Кто же пришел? Три представителя партий, которых ранее не было в горсовете. «Новых людей» представит 27-летний бизнесмен Александр Карнаухов, ЛДПР — 40-летний работник частной организации Александр Горбунов, а 52-летняя Наталья Щедрина, директор ряда УК, будет единственным представителем «управляшек» в горсовете, выдвигалась от «Партии пенсионеров».
Остальные новички — представители «Единой России».
Среди них — пять дам. 47-летняя Анна Широких — директор ОБУ «Центр помощи семье и детям «Большая медведица», 35-летняя Татьяна Шипилова — директор ДК «Сокол». 45-летняя Елена Есина — ректор регионального Института развития образования. 36-летняя Алина Теперик, которая пошла на выборы как пресс-секретарь липецкого филиала «Защитников Отечества».
Среди новых депутатов — два учителя. 51-летний Игорь Катасонов из 47-й школы, 35-летний Кирилл Иванов из 66-го лицея. Компанию им составили директор СК «Сокол», 47-летний Александр Перевозчиков, и 55-летний директор 9-й спортшколы Юрий Шкарин. Еще один бюджетник среди новых депутатов — главврач областной клинической больницы 49-летний Глеб Гутевич.
Два новичка — представители ПАО «НЛМК»: 35-летний Артем Голощапов и 46-летний Сергей Евсеев.
В горсовет нового созыва попали последний первый вице-мэр Липецка, 45-летний Вадим Негробов, ныне гендиректор ООО «РВК-Липецк», и экс-депутат областного Совета, 48-летний директор стройкомпании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков.
Самым возрастным депутатов среди новичков стал 60-летний военный пенсионер Павел Рухлин. На пятки ему по этому показателю наступает 57-летний и.о. директора регионального отдела ДОСААФ Сергей Попов.
Избиратели облечили доверием самозанятого 28-летнего Павла Цуканова.
Мандаты депутатов, кстати, не получил ни один из пяти кандидатов, которые пошли на выборы с погашенными судимостями по статьям о сбыте наркотиков, самовольному оставлению части, взяточничеству и подделке документов.
