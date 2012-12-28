Все новости
Общество
1432
сегодня, 09:22
5

Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета

Самому возрастному новичку — 60 лет, самому молодому — 27.

Мы уже написали об итогах избирательной кампании по выборам нового состава Липецкого горсовета. Он пополнился 19 новыми депутатами, а 17 депутатов прежних созывов защитили свои права на мандаты.

Кто же пришел? Три представителя партий, которых ранее не было в горсовете. «Новых людей» представит 27-летний бизнесмен Александр Карнаухов, ЛДПР — 40-летний работник частной организации Александр Горбунов, а 52-летняя Наталья Щедрина, директор ряда УК, будет единственным представителем «управляшек» в горсовете, выдвигалась от «Партии пенсионеров».

Остальные новички — представители «Единой России».

Среди них — пять дам. 47-летняя Анна Широких — директор ОБУ «Центр помощи семье и детям «Большая медведица», 35-летняя Татьяна Шипилова — директор ДК «Сокол». 45-летняя Елена Есина — ректор регионального Института развития образования. 36-летняя Алина Теперик, которая пошла на выборы как пресс-секретарь липецкого филиала «Защитников Отечества». 

Среди новых депутатов — два учителя. 51-летний Игорь Катасонов из 47-й школы, 35-летний Кирилл Иванов из 66-го лицея. Компанию им составили директор СК «Сокол», 47-летний Александр Перевозчиков, и 55-летний директор 9-й спортшколы Юрий Шкарин. Еще один бюджетник среди новых депутатов — главврач областной клинической больницы 49-летний Глеб Гутевич.

Два новичка — представители ПАО «НЛМК»: 35-летний Артем Голощапов и 46-летний Сергей Евсеев.

В горсовет нового созыва попали последний первый вице-мэр Липецка, 45-летний Вадим Негробов, ныне гендиректор ООО «РВК-Липецк», и экс-депутат областного Совета, 48-летний директор стройкомпании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков.

Самым возрастным депутатов среди новичков стал 60-летний военный пенсионер Павел Рухлин. На пятки ему по этому показателю наступает 57-летний и.о. директора регионального отдела ДОСААФ Сергей Попов.

Избиратели облечили доверием самозанятого 28-летнего Павла Цуканова.

Мандаты депутатов, кстати, не получил ни один из пяти кандидатов, которые пошли на выборы с погашенными судимостями по статьям о сбыте наркотиков, самовольному оставлению части, взяточничеству и подделке документов.
Комментарии (5)

Алекс
8 минут назад
Дальше будем сидеть на гнилых водопроводных трубах и прыгать через реки текущих колодцев значит.
Ответить
Липчанин
19 минут назад
Лучшие! Народ сказал свое слово!
Ответить
28 минут назад
Знакомые незнакомцы!
Ответить
Злые игры
41 минуту назад
Ещё одно подтверждение того, что взрослые люди на самом деле продолжают верить в деда мороза и его аналогов. Потерпите пару недель и все вернется как и было.
Ответить
гость
52 минуты назад
Щедрина из Партии Пенсионеров . Тщательнее надо знать кандидатов.
Ответить
